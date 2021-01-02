https://ria.ru/20210102/voditel-1591815880.html

Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян

Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян

Водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, был пьян, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:45

2021-01-02T12:45

2021-01-02T12:45

следственный комитет россии (ск рф)

кстовский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, был пьян, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, ночью 1 января на автодороге "Нижний Новгород- Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель автомашины марки "Киа Рио", нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в больницы. Один из мальчиков до сих пор находится в реанимационном отделении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

https://ria.ru/20210102/dtp-1591813287.html

кстовский район

нижегородская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, нижегородская область, происшествия