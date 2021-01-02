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Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян
Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян
Водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, был пьян, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:45
2021-01-02T12:45
следственный комитет россии (ск рф)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, был пьян, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, ночью 1 января на автодороге "Нижний Новгород- Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель автомашины марки "Киа Рио", нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в больницы. Один из мальчиков до сих пор находится в реанимационном отделении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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кстовский район
нижегородская область
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следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, нижегородская область, происшествия

Водитель, сбивший подростков в Нижегородской области, был пьян

12:45 02.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Водитель, сбивший четырех подростков в новогоднюю ночь в Нижегородской области, был пьян, он задержан, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, ночью 1 января на автодороге "Нижний Новгород- Саратов" в районе поселка Дружный Кстовского района нетрезвый водитель автомашины марки "Киа Рио", нарушив правила дорожного движения, совершил наезд на четырех подростков 12-15 лет. Пострадавшие доставлены в больницы. Один из мальчиков до сих пор находится в реанимационном отделении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 12:15
В Ярославской области четыре человека погибли в ДТП с тремя машинами
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
"Тридцатилетний подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
 
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