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Ученые сравнили пандемию коронавируса с испанкой
Ученые сравнили пандемию коронавируса с испанкой
Опрошенные "Московским комсомольцем" врачи назвали условия завершения пандемии коронавируса и оценили, может ли она завершится столь же неожиданно, как это было РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T16:40
2021-01-02T19:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
александр кудрявцев
здоровье - общество
дарья халтурина
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Опрошенные "Московским комсомольцем" врачи назвали условия завершения пандемии коронавируса и оценили, может ли она завершится столь же неожиданно, как это было с эпидемией испанки столетней давности.Как отмечает издание, тогда она развивалась в три волны, при этом вторая была наиболее тяжелой. Аналогичный сценарий наблюдался и с гонконгским гриппом.По словам биоинженера Александра Кудрявцева, третья волна эпидемий, как правило, — наиболее слабая."Но это касается ситуации с гриппом! Надо учитывать, что с коронавирусом совсем другая ситуация. В качестве примера можно привести вспышку тяжелого острого респираторного синдрома SARS, которая возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го", — отметил он.По его словам, это значит, что лучшее время для искоренения коронавируса — лето."Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15 процентов простудных заболеваний. А ведь его тяжесть, конечно, не сравнится с SARS-CoV-2, он переносится, что называется, "на ногах", — отметил он.Он также добавил, что распространенное предположение о том, что порог в 70 процентов населения с иммунитетом позволит победить пандемию только в том случае, если этого удастся достичь синхронно по всему миру.Аналогичного мнения придерживается и председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина."До группового иммунитета далеко. По прогнозам экспертов, в 2021 году планируется избыточная смертность не меньше, чем в 2020-м. Остановить все это быстро сможет только вакцинация", — приводит издание ее слова.При этом Кудрявцев считает куда более вероятным сценарий, что коронавирус не удастся победить окончательно."Сейчас же я скорее бы ожидал сценария, как и с (коронавирусом. — Прим. ред.) OC43, когда данный вирус остался с нами навсегда, но силами вакцинации это можно исправить", — сказал он.Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано около 82 миллионов случаев коронавируса, пандемия унесла жизни более 1,8 миллиона человек.В Росси выявлено более 3,2 миллиона случаев, жертвами болезни стали около 58 тысяч человек, еще около 2,6 миллиона выздоровели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр кудрявцев, здоровье - общество, дарья халтурина, общество

Ученые сравнили пандемию коронавируса с испанкой

16:40 02.01.2021 (обновлено: 19:22 02.01.2021)
 
© АГН "Москва" / Сергей КиселевВакцинация от COVID-19 в московской поликлинике
Вакцинация от COVID-19 в московской поликлинике - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Опрошенные "Московским комсомольцем" врачи назвали условия завершения пандемии коронавируса и оценили, может ли она завершится столь же неожиданно, как это было с эпидемией испанки столетней давности.
Как отмечает издание, тогда она развивалась в три волны, при этом вторая была наиболее тяжелой. Аналогичный сценарий наблюдался и с гонконгским гриппом.
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По словам биоинженера Александра Кудрявцева, третья волна эпидемий, как правило, — наиболее слабая.
"Но это касается ситуации с гриппом! Надо учитывать, что с коронавирусом совсем другая ситуация. В качестве примера можно привести вспышку тяжелого острого респираторного синдрома SARS, которая возникла в ноябре 2002-го и полностью исчезла уже летом 2003-го", — отметил он.
По его словам, это значит, что лучшее время для искоренения коронавируса — лето.
"Поэтому крайне важна скорость разработки вакцин, иначе мы рискуем остаться с этим SARS-CoV-2 вирусом навсегда, как это случилось с коронавирусом OC43, который ежегодно является причиной 10-15 процентов простудных заболеваний. А ведь его тяжесть, конечно, не сравнится с SARS-CoV-2, он переносится, что называется, "на ногах", — отметил он.
Он также добавил, что распространенное предположение о том, что порог в 70 процентов населения с иммунитетом позволит победить пандемию только в том случае, если этого удастся достичь синхронно по всему миру.
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Аналогичного мнения придерживается и председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии Дарья Халтурина.
"До группового иммунитета далеко. По прогнозам экспертов, в 2021 году планируется избыточная смертность не меньше, чем в 2020-м. Остановить все это быстро сможет только вакцинация", — приводит издание ее слова.
При этом Кудрявцев считает куда более вероятным сценарий, что коронавирус не удастся победить окончательно.
"Сейчас же я скорее бы ожидал сценария, как и с (коронавирусом. — Прим. ред.) OC43, когда данный вирус остался с нами навсегда, но силами вакцинации это можно исправить", — сказал он.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано около 82 миллионов случаев коронавируса, пандемия унесла жизни более 1,8 миллиона человек.
В Росси выявлено более 3,2 миллиона случаев, жертвами болезни стали около 58 тысяч человек, еще около 2,6 миллиона выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАлександр КудрявцевЗдоровье - ОбществоДарья ХалтуринаОбщество
 
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