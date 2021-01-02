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Новый год—2021
https://ria.ru/20210102/vino-1591812744.html
Стало известно, какое шампанское предпочитают россияне
Стало известно, какое шампанское предпочитают россияне
Россияне стали больше покупать сухое игристое вино – его продажи в 2020 году возросли на 25%, однако сладкое все же остается самым популярным в РФ, показало... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:12
2021-01-02T12:12
новый год—2021
россия
новый год
еда
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россияне стали больше покупать сухое игристое вино – его продажи в 2020 году возросли на 25%, однако сладкое все же остается самым популярным в РФ, показало исследование агрегатора скидок "Едадил" (входит в фудтех-направление "Яндекс.Такси").В рамках исследования "Едадил" проанализировал данные чеков из магазинов, которые пользователи сканировали в 2019 и 2020 году, чтобы получить кешбэк."Самым популярным оказалось сладкое игристое - лидер неизменен второй год подряд, а его доля - более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое. При этом за последний год сильнее всего выросли продажи сухого - на 25%. Продажи сладкого игристого также подросли, но менее значительно - на 11%. А вот полусладкое игристое стали пить меньше на 7%", - рассказали РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".Как отметили в компании, спрос на игристое меняется от региона к региону. Например, самая высокая доля покупок сухого игристого приходится на Москву - тут его пьют на 34% больше, чем в среднем по России, а меньше всего его любят жители Казани. Самые горячие поклонники сладкого игристого живут в Новосибирске - здесь его продажи на 20% выше, чем в среднем по России, а в Уфе спрос на сладкое шампанское за год вырос на 25%.В 2020 году на покупку игристого вина россияне потратили примерно столько же, сколько годом раньше, но количество бутылок уменьшилось в 1,7 раза, отмечают аналитики. "Это связано с ростом цен на шампанское и возросшим интересом к более дорогому – сухому", - объяснили аналитики. Они добавили, что в январе-ноябре 2020 года цены на игристое выросли на 35%. Особенно взрывной рост наблюдался с ноября до конца года - средняя цена за 2 месяца увеличилась на 20%.Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое игристое составляла около 400 рублей за бутылку, на полусухое - 300 рублей, сладкое - 325 рублей, а полусладкое - около 240 рублей. Дороже всего почти все виды игристого обходятся жителям Москвы, а в Уфе самое дорогое в стране полусухое.В компании также отметили, что у сладкого шампанского есть выраженная сезонность - активно покупать его начинают со второй недели декабря, а пик продаж приходится на четвертую и пятую неделю декабря - время, когда начинают активно готовиться к Новому году. Продажи сладкого шампанского также растут на 8 марта и майских праздниках. "А вот сухое и полусухое шампанское не подвержено таким сильным сезонным колебаниям - его покупают целый год", - заключили в компании.
https://ria.ru/20201231/shampanskoe-1591679044.html
https://ria.ru/20201226/shampanskoe-1591009749.html
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россия, новый год, еда, общество

Стало известно, какое шампанское предпочитают россияне

12:12 02.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Россияне стали больше покупать сухое игристое вино – его продажи в 2020 году возросли на 25%, однако сладкое все же остается самым популярным в РФ, показало исследование агрегатора скидок "Едадил" (входит в фудтех-направление "Яндекс.Такси").
В рамках исследования "Едадил" проанализировал данные чеков из магазинов, которые пользователи сканировали в 2019 и 2020 году, чтобы получить кешбэк.
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Россияне не собираются отказываться от шампанского на Новый год
"Самым популярным оказалось сладкое игристое - лидер неизменен второй год подряд, а его доля - более 50% от всех продаж. Далее идут полусладкое, сухое и полусухое. При этом за последний год сильнее всего выросли продажи сухого - на 25%. Продажи сладкого игристого также подросли, но менее значительно - на 11%. А вот полусладкое игристое стали пить меньше на 7%", - рассказали РИА Новости в пресс-службе фудтех-направления "Яндекс.Такси".
Как отметили в компании, спрос на игристое меняется от региона к региону. Например, самая высокая доля покупок сухого игристого приходится на Москву - тут его пьют на 34% больше, чем в среднем по России, а меньше всего его любят жители Казани. Самые горячие поклонники сладкого игристого живут в Новосибирске - здесь его продажи на 20% выше, чем в среднем по России, а в Уфе спрос на сладкое шампанское за год вырос на 25%.
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Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
В 2020 году на покупку игристого вина россияне потратили примерно столько же, сколько годом раньше, но количество бутылок уменьшилось в 1,7 раза, отмечают аналитики. "Это связано с ростом цен на шампанское и возросшим интересом к более дорогому – сухому", - объяснили аналитики. Они добавили, что в январе-ноябре 2020 года цены на игристое выросли на 35%. Особенно взрывной рост наблюдался с ноября до конца года - средняя цена за 2 месяца увеличилась на 20%.
Аналитики также оценили стоимость игристого в регионах. По их данным, в декабре средняя по России цена на сухое игристое составляла около 400 рублей за бутылку, на полусухое - 300 рублей, сладкое - 325 рублей, а полусладкое - около 240 рублей. Дороже всего почти все виды игристого обходятся жителям Москвы, а в Уфе самое дорогое в стране полусухое.
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Диетологи посоветовали, какое шампанское выбрать на Новый год
В компании также отметили, что у сладкого шампанского есть выраженная сезонность - активно покупать его начинают со второй недели декабря, а пик продаж приходится на четвертую и пятую неделю декабря - время, когда начинают активно готовиться к Новому году. Продажи сладкого шампанского также растут на 8 марта и майских праздниках. "А вот сухое и полусухое шампанское не подвержено таким сильным сезонным колебаниям - его покупают целый год", - заключили в компании.
 
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