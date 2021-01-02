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В Канаде четыре человека погибли при крушении вертолета
В Канаде четыре человека погибли при крушении вертолета
Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в провинции Альберта на западе Канады, сообщил в субботу телеканал CTV со ссылкой на заявление канадской РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T23:38
2021-01-02T23:38
2021-01-02T23:38
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в провинции Альберта на западе Канады, сообщил в субботу телеканал CTV со ссылкой на заявление канадской королевской конной полиции.Сообщается, что полиция обнаружила вертолет Robinson R44 на фермерском поле в 100 километрах от города Гранд-Прери. Все, кто находился в вертолете во время крушения, погибли.О возможной причине крушения не сообщается.
https://ria.ru/20201209/vertolet-1588320270.html
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альберта, канада, в мире