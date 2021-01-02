https://ria.ru/20210102/vertolet-1591854743.html

В Канаде четыре человека погибли при крушении вертолета

В Канаде четыре человека погибли при крушении вертолета

Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в провинции Альберта на западе Канады, сообщил в субботу телеканал CTV со ссылкой на заявление канадской РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T23:38

2021-01-02T23:38

2021-01-02T23:38

альберта

канада

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли в результате крушения вертолета в провинции Альберта на западе Канады, сообщил в субботу телеканал CTV со ссылкой на заявление канадской королевской конной полиции.Сообщается, что полиция обнаружила вертолет Robinson R44 на фермерском поле в 100 километрах от города Гранд-Прери. Все, кто находился в вертолете во время крушения, погибли.О возможной причине крушения не сообщается.

https://ria.ru/20201209/vertolet-1588320270.html

альберта

канада

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альберта, канада, в мире