https://ria.ru/20210102/vaktsina-1591845545.html

В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer

Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:42

2021-01-02T19:42

2021-01-02T22:18

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

мексика

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил Минздрав страны.В настоящее время выясняются причины такой реакции. Предварительный диагноз — энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Состояние пациентки стабильное, она получает медикаменты для снижения активности воспалительных процессов.Ранее у нее выявлялись аллергические реакции на отдельные медицинские препараты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/pobochka-1591821007.html

мексика

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, pfizer, inc., мексика, в мире