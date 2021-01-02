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В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer
В Мексике врача госпитализировали после прививки вакциной Pfizer
Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T19:42
2021-01-02T19:42
2021-01-02T22:18
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 дек — РИА Новости. Врач в Мексике, получившая вакцину Pfizer, попала в отделение интенсивной терапии с судорогами, затруднением дыхания и возможным воспалением мозга, сообщил Минздрав страны.В настоящее время выясняются причины такой реакции. Предварительный диагноз — энцефаломиелит (воспаление в спинном или головном мозге). Состояние пациентки стабильное, она получает медикаменты для снижения активности воспалительных процессов.Ранее у нее выявлялись аллергические реакции на отдельные медицинские препараты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210102/pobochka-1591821007.html
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коронавирус covid-19, pfizer, inc., мексика, в мире