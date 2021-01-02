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В Москве стартовала акция по утилизации елок

В Москве стартовала акция по утилизации елок

Акция "Елочный круговорот" стартовала в столице, с сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 500 пунктов приема новогодних елей для... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:39

2021-01-02T11:39

2021-01-02T11:39

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городское хозяйство москвы

петр бирюков

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москва

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Акция "Елочный круговорот" стартовала в столице, с сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 500 пунктов приема новогодних елей для утилизации, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Акция "Елочный круговорот" проводится в столице ежегодно с 2016 года. Ее главная цель - грамотная утилизация новогодних деревьев, а также привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов", - отметил Бирюков.Заммэра напомнил, что в рамках акции в пунктах сбора принимают елки, сосны и пихты. Обязательным условием является отсутствие на дереве новогодней мишуры и украшений. Приемка деревьев на утилизацию осуществляется бесплатно. С полным перечнем адресов пунктов приема елок можно ознакомиться на Портале открытых данных правительства Москвы.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что с каждым годом акция "Елочный круговорот" становится все популярнее у москвичей."Если в первый год работал только один пункт приема елок на территории экоцентра "Битцевский лес", то в прошлом году их было более 400. Собрали в общей сложности 52 тысячи елей, из которых получили 200 кубометров переработанной щепы. Она использовалась для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп", - рассказал заместитель мэра.

https://ria.ru/20201221/elka-1590206637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый год, москва, общество