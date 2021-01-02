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Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина
Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина
Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:40
2021-01-02T12:40
владимир путин
тверская область
безопасность
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина.В октябре 2020 года в стране прошли Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления. Главная площадка учений была развернута на территории Тверской области.
https://ria.ru/20201004/oborona-1578099750.html
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владимир путин, тверская область, безопасность

Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина

12:40 02.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совместное заседание Государственного совета и Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина.
В октябре 2020 года в стране прошли Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления. Главная площадка учений была развернута на территории Тверской области.
Учения МЧС в рамках третьего этапа всероссийской тренировки по гражданской обороне в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
4 октября 2020, 04:17
День гражданской обороны России
"Это подготовка к масштабным учениям под руководством президента РФ Владимира Путина в 2021 году", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ, цитируя главу ведомства Евгения Зиничева.
 
Владимир ПутинТверская областьБезопасность
 
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