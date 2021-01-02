https://ria.ru/20210102/ucheniya-1591815313.html

Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина

Учения по гражданской обороне пройдут в 2021 году под руководством Путина

Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:40

2021-01-02T12:40

2021-01-02T12:40

владимир путин

тверская область

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590571347_0:1274:2048:2426_1920x0_80_0_0_2ae4ed2ef047c19955b8b3c576d277ac.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Крупномасштабные учения по гражданской обороне планируется провести в России в 2021 году под руководством президента РФ Владимира Путина.В октябре 2020 года в стране прошли Всероссийские учения по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней. В ходе тренировки были отработаны вопросы оповещения и сбора руководящего состава, развертывания системы управления на всех уровнях, оповещения и информирования населения о порядке действий при различных угрозах, в том числе при воздушной и химической тревоге, радиационной опасности и угрозе катастрофического затопления. Главная площадка учений была развернута на территории Тверской области.

https://ria.ru/20201004/oborona-1578099750.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, тверская область, безопасность