В России изменятся правила тюнинга автомобилей
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкперенесение рисунка на автомобиль на выставке "Московское Тюнинг Шоу"
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.
Соответствующие изменения, внесенные постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", вступят в силу 1 февраля 2021 года.
"Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: … заключение (выдается испытательной лабораторией, оценивающей соответствие ГОСТ – ред.) отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", - говорится в документе.
Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство (уже после тюнинга машины) о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.