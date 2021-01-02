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В России изменятся правила тюнинга автомобилей
В России изменятся правила тюнинга автомобилей
Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:48
2021-01-02T14:48
россия
таможенный союз
авто
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.Соответствующие изменения, внесенные постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", вступят в силу 1 февраля 2021 года.Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство (уже после тюнинга машины) о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.
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россия, таможенный союз, авто, общество

В России изменятся правила тюнинга автомобилей

14:48 02.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкперенесение рисунка на автомобиль на выставке "Московское Тюнинг Шоу"
перенесение рисунка на автомобиль на выставке Московское Тюнинг Шоу - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.
Соответствующие изменения, внесенные постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", вступят в силу 1 февраля 2021 года.

"Решение об отказе в выдаче разрешения принимается в следующих случаях: … заключение (выдается испытательной лабораторией, оценивающей соответствие ГОСТ – ред.) отсутствует в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений", - говорится в документе.

Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство (уже после тюнинга машины) о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
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