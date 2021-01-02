https://ria.ru/20210102/tyuning-1591826101.html

В России изменятся правила тюнинга автомобилей

В России изменятся правила тюнинга автомобилей

Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:48

2021-01-02T14:48

2021-01-02T14:48

россия

таможенный союз

авто

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150095/57/1500955747_0:212:2888:1837_1920x0_80_0_0_53c2c2576494e9e4941a11617786880c.jpg

МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Российские автолюбители с 1 февраля 2021 года больше не получат разрешение на тюнинг, если заключение испытательного центра и протокол проверки отсутствуют в специальном реестре.Соответствующие изменения, внесенные постановлением правительства РФ "Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза ("О безопасности колесных транспортных средств")", вступят в силу 1 февраля 2021 года.Кроме того, ГИБДД не выдаст свидетельство (уже после тюнинга машины) о проведении осмотра авто, если протокол проверки испытательной лабораторией будет отсутствовать в реестре.

https://ria.ru/20210102/prava-1591811737.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, таможенный союз, авто, общество