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Мурашко и Руденя посетили "красную зону" тверской клинической больницы
Мурашко и Руденя посетили "красную зону" тверской клинической больницы
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T22:28
2021-01-02T22:28
2021-01-02T22:28
тверская область
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игорь руденя
михаил мурашко
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тверская область
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кимры
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном госпитале областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.Инфекционный госпиталь на 520 коек развёрнут при областной клинической больнице на базе двух отдельных корпусов и консультативной поликлиники, в 2020 году в нем получили лечение более 4800 пациентов.Губернатор добавил, что в рамках развития региональной системы здравоохранения при федеральной поддержке в Тверской области запланировано строительство четырех детских поликлиник – в Кимрах, Твери и Торжке, ремонт действующих больниц. Кроме того, заявлено строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологое, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы области переданы новые машины скорой помощи.Глава Минздрава, в свою очередь, отметил правильный подход к лечению больных в тверском инфекционном госпитале. Мурашко отметил что Тверская область получит около 5 миллиардов рублей из более, чем 90 миллиардов рублей, выделенных регионам в этом году в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи. Запланировано приобретение автотранспорта, замена ФАПов, амбулаторий, строительство поликлиник.Ранее в субботу Мурашко и Руденя побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, в открытой недавно ПЦР лаборатории, осмотрели площадку строительства детской областной клинической больницы. Они также пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, посетили центр обработки вызовов системы 112 и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.
https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590749454.html
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россия, игорь руденя, михаил мурашко, здоровье - общество, тверская область, бологое, кимры
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко
и губернатор Тверской области Игорь Руденя
в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном госпитале областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.
Инфекционный госпиталь на 520 коек развёрнут при областной клинической больнице на базе двух отдельных корпусов и консультативной поликлиники, в 2020 году в нем получили лечение более 4800 пациентов.
"Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонты, оборудование, которое было закуплено – это ИВЛ, мониторы и другая техника. Очень важно выйти на новый уровень работы. Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны", - приводятся в сообщении слова Рудени по итогам посещения госпиталя.
Губернатор добавил, что в рамках развития региональной системы здравоохранения при федеральной поддержке в Тверской области
запланировано строительство четырех детских поликлиник – в Кимрах
, Твери
и Торжке
, ремонт действующих больниц. Кроме того, заявлено строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологое
, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы области переданы новые машины скорой помощи.
Глава Минздрава, в свою очередь, отметил правильный подход к лечению больных в тверском инфекционном госпитале.
"В рамках врачебного консилиума мы обсудили лечебные подходы, которые выработаны в Тверской области и которые заслуживают особого внимания. В том числе, видели правильный подход к микробиологическому мониторингу в реанимационных отделениях", - привели в пресс-службе его слова.
Мурашко отметил что Тверская область получит около 5 миллиардов рублей из более, чем 90 миллиардов рублей, выделенных регионам в этом году в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи. Запланировано приобретение автотранспорта, замена ФАПов, амбулаторий, строительство поликлиник.
Ранее в субботу Мурашко и Руденя побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, в открытой недавно ПЦР лаборатории, осмотрели площадку строительства детской областной клинической больницы. Они также пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, посетили центр обработки вызовов системы 112 и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.
"По итогам посещения учреждений Михаил Мурашко отметил – все экстренные службы Тверской области, система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией работают в штатном режиме. В наличии есть необходимые лекарства, обеспечено достаточное количество коек в стационарах, в том числе реанимационных", - отметили в пресс-службе.