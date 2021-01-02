https://ria.ru/20210102/tver-1591852424.html

Мурашко и Руденя посетили "красную зону" тверской клинической больницы

Мурашко и Руденя посетили "красную зону" тверской клинической больницы

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T22:28

2021-01-02T22:28

2021-01-02T22:28

тверская область

россия

игорь руденя

михаил мурашко

здоровье - общество

тверская область

бологое

кимры

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в субботу оценили работу медиков, которые лечат пациентов с COVID-19 в инфекционном госпитале областной клинической больницы, сообщает пресс-служба правительства региона.Инфекционный госпиталь на 520 коек развёрнут при областной клинической больнице на базе двух отдельных корпусов и консультативной поликлиники, в 2020 году в нем получили лечение более 4800 пациентов.Губернатор добавил, что в рамках развития региональной системы здравоохранения при федеральной поддержке в Тверской области запланировано строительство четырех детских поликлиник – в Кимрах, Твери и Торжке, ремонт действующих больниц. Кроме того, заявлено строительство межрайонного центра в Бежецке, реновация больницы в Бологое, продолжение строительства детской областной больницы. Перед Новым годом в районы области переданы новые машины скорой помощи.Глава Минздрава, в свою очередь, отметил правильный подход к лечению больных в тверском инфекционном госпитале. Мурашко отметил что Тверская область получит около 5 миллиардов рублей из более, чем 90 миллиардов рублей, выделенных регионам в этом году в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи. Запланировано приобретение автотранспорта, замена ФАПов, амбулаторий, строительство поликлиник.Ранее в субботу Мурашко и Руденя побывали в региональном сосудистом центре на базе ОКБ, в открытой недавно ПЦР лаборатории, осмотрели площадку строительства детской областной клинической больницы. Они также пообщались с врачами поликлиники №1 клинической больницы скорой медицинской помощи, посетили центр обработки вызовов системы 112 и диспетчерский центр скорой медицинской помощи, а также клиническую больницу СМП.

https://ria.ru/20201224/vaktsina-1590749454.html

https://ria.ru/20201222/investprogramma-1590438410.html

https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591823627.html

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тверская область

бологое

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россия, игорь руденя, михаил мурашко, здоровье - общество, тверская область, бологое, кимры