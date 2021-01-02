https://ria.ru/20210102/tsentry-1591813816.html

В России госпожнадзор без предупреждения будет проверять торговые центры

В России госпожнадзор без предупреждения будет проверять торговые центры

Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T12:20

2021-01-02T12:20

2021-01-02T12:20

общество

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной безопасности без уведомления собственников объектов.Согласно федеральному закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в России с 1 июля 2021 года начнет действовать новая система надзора. Она сохраняет часть устоявшихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою эффективность, и вводит новые аспекты осуществления контроля.Кроме того, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни людей, сотрудник госпожнадзора может нанести уже инспекционный визит.

https://realty.ria.ru/20201225/kuzminki-1590885775.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество