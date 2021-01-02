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В России госпожнадзор без предупреждения будет проверять торговые центры
В России госпожнадзор без предупреждения будет проверять торговые центры
Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:20
2021-01-02T12:20
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной безопасности без уведомления собственников объектов.Согласно федеральному закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в России с 1 июля 2021 года начнет действовать новая система надзора. Она сохраняет часть устоявшихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою эффективность, и вводит новые аспекты осуществления контроля.Кроме того, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни людей, сотрудник госпожнадзора может нанести уже инспекционный визит.
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общество

В России госпожнадзор без предупреждения будет проверять торговые центры

12:20 02.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкИнформационное табло с надписью "Соблюдайте дистанцию 1,5 м" в ТРК "Европейский" в Москве
Информационное табло с надписью Соблюдайте дистанцию 1,5 м в ТРК Европейский в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Сотрудники государственного пожарного надзора с 1 июля 2021 года будут проверять все торговые центры на территории России на предмет нарушения правил пожарной безопасности без уведомления собственников объектов.
Согласно федеральному закону "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", в России с 1 июля 2021 года начнет действовать новая система надзора. Она сохраняет часть устоявшихся механизмов госпожнадзора, на практике доказавших свою эффективность, и вводит новые аспекты осуществления контроля.
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"Инспектор сможет оценивать соблюдение требований пожарной безопасности в ходе выездных обследований. Такой вид мероприятия не предусматривает контакта с юрлицом или индивидуальным предпринимателем, а строится исключительно на визуальном осмотре объекта инспектором. В его рамках, например, сотрудник госпожнадзора может посетить торговый центр, осмотрев общедоступные для посетителей посещения, такие как торговый зал или места общего пользования", - рассказали РИА Новости в МЧС России.
Кроме того, при необходимости оперативного реагирования на нарушения требований пожарной безопасности, создающих реальную угрозу жизни людей, сотрудник госпожнадзора может нанести уже инспекционный визит.
"Его продолжительность не превышает одного дня и не требует заблаговременного вручения уведомления. Время проведения проверок сократится с 20 до 10 рабочих дней", - добавили в ведомстве.
 
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