https://ria.ru/20210102/tanaka-1591798493.html

Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения

Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения

Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, передает телеканал NHK. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T07:02

2021-01-02T07:02

2021-01-02T07:02

канэ танака

земля

япония

токио

олимпийские игры

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ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, передает телеканал NHK.Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018 года она носит звание старейшего жителя Земли.В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

https://ria.ru/20200528/1572142456.html

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токио

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канэ танака, земля, япония, токио, олимпийские игры