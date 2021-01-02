https://ria.ru/20210102/tanaka-1591798493.html
Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, передает телеканал NHK. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T07:02
2021-01-02T07:02
2021-01-02T07:02
канэ танака
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токио
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ТОКИО, 2 янв - РИА Новости. Японка Канэ Танака, которая считается старейшим человеком на планете, отметила в субботу 118-й день рождения, передает телеканал NHK.Танака родилась 2 января 1903 года. С 2018 года она носит звание старейшего жителя Земли.В ноябре прошлого года газета "Маинити" сообщила, что старейшая жительница Земли в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио.Планируется, что 11 мая Танака с факелом преодолеет 200 метров, находясь в инвалидной коляске. Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии.Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
https://ria.ru/20200528/1572142456.html
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канэ танака, земля, япония, токио, олимпийские игры