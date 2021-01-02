Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/syrki-1591839184.html
Японец объяснил, почему ему стыдно из-за российских сырков
Японец объяснил, почему ему стыдно из-за российских сырков
Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться". РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:00
2021-01-02T18:20
россия
белоруссия
япония
еда
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153360/76/1533607683_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_4aa8a077db47d7dbc6e4ca808c773980.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".В материале для газеты "Асахи симбун" автор рассказал о некоторых популярных сейчас в Японии продуктах из бывших советских республик. В частности, он коснулся и сырков.По словам журналиста, двадцать лет назад он не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать в стране этот десерт."Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: "Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно". А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. &lt;…&gt; Мне стыдно от своего невежества", — написал он.Автор также добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210102/honda-1591832785.html
https://ria.ru/20210101/nevynosimo-1591774870.html
россия
белоруссия
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153360/76/1533607683_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_cca276f1256d35fc82e1e2839a235d44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, белоруссия, япония, еда, в мире

Японец объяснил, почему ему стыдно из-за российских сырков

18:00 02.01.2021 (обновлено: 18:20 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПродукция, представленная на выставке в рамках V Международного агропромышленного молочного форума
Продукция, представленная на выставке в рамках V Международного агропромышленного молочного форума - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".
В материале для газеты "Асахи симбун" автор рассказал о некоторых популярных сейчас в Японии продуктах из бывших советских республик. В частности, он коснулся и сырков.
Посетители автомобильного салона Honda в Москве - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 16:18
Японцы рассказали, как Honda поплатилась за прекращение поставок в Россию
По словам журналиста, двадцать лет назад он не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать в стране этот десерт.
"Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: "Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно". А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества", — написал он.
Автор также добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Продавец демонстрирует вяленую рыбу - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 16:38
В Китае назвали невыносимое русское блюдо
 
РоссияБелоруссияЯпонияЕдаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния