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Японец объяснил, почему ему стыдно из-за российских сырков
Японец объяснил, почему ему стыдно из-за российских сырков
Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться". РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:00
2021-01-02T18:00
2021-01-02T18:20
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япония
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".В материале для газеты "Асахи симбун" автор рассказал о некоторых популярных сейчас в Японии продуктах из бывших советских республик. В частности, он коснулся и сырков.По словам журналиста, двадцать лет назад он не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать в стране этот десерт."Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: "Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно". А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества", — написал он.Автор также добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210102/honda-1591832785.html
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россия, белоруссия, япония, еда, в мире
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Японский журналист, рассуждая о российских глазированных сырках, признался, что ему "есть в чем раскаяться".
В материале для газеты "Асахи симбун"
автор рассказал о некоторых популярных сейчас в Японии
продуктах из бывших советских республик. В частности, он коснулся и сырков.
По словам журналиста, двадцать лет назад он не поверил своему другу, предложившему попробовать продавать в стране этот десерт.
"Я возразил, что его идею воплотить в жизнь нереально: "Они очень дешевые, срок хранения маленький, и их необходимо замораживать. Как их транспортировать в Японию и при этом получать прибыль? Абсолютно невозможно". А сейчас эти сырки действительно импортируются в Японию из России и Белоруссии. <…> Мне стыдно от своего невежества", — написал он.
Автор также добавил, что в Японии российские сырки считаются премиальным продуктом и стоят около 321 йены (примерно 230 рублей) за одну штуку. Он подчеркнул, что этот продукт действительно создает "ощущение элитарности" из-за насыщенного вкуса и тщательно подобранных ингредиентов.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>