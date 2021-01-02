https://ria.ru/20210102/sputnik-1591849483.html

РФПИ готов провести испытания совместной вакцины с AstraZeneca на Украине

РФПИ готов провести испытания совместной вакцины с AstraZeneca на Украине

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T20:51

2021-01-02T20:51

2021-01-02T23:09

виктор ляшко

денис шмыгаль

оппозиционная платформа - за жизнь

дмитрий кулеба

киев

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

россия

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.Разработавший "Спутник V" Центр Гамалеи, британская компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество по программе клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".В свою очередь, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор ляшко, денис шмыгаль, оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий кулеба, киев, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , украина, в мире