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РФПИ готов провести испытания совместной вакцины с AstraZeneca на Украине
РФПИ готов провести испытания совместной вакцины с AstraZeneca на Украине
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T20:51
2021-01-02T23:09
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.Разработавший "Спутник V" Центр Гамалеи, британская компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество по программе клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".В свою очередь, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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виктор ляшко, денис шмыгаль, оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий кулеба, киев, коронавирус covid-19, россия, российский фонд прямых инвестиций, astrazeneca , украина, в мире

РФПИ готов провести испытания совместной вакцины с AstraZeneca на Украине

20:51 02.01.2021 (обновлено: 23:09 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) готов начать на Украине клинические испытания совместной вакцины "Спутник V" и AstraZeneca.
Об этом в эфире канала "Россия 1" заявил глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства на Украине. <...> Мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без (вне. — Прим. ред.) политики".

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев
Разработавший "Спутник V" Центр Гамалеи, британская компания AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество по программе клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".
В свою очередь, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что в стране будут использовать только те вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаВиктор ЛяшкоДенис ШмыгальОппозиционная платформа - За жизньДмитрий КулебаКиевКоронавирус COVID-19РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийAstraZenecaУкраинаВ мире
 
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