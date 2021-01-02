https://ria.ru/20210102/sputnik-1591841055.html

Минздрав Украины отказался регистрировать вакцину "Спутник V"

Минздрав Украины отказался регистрировать вакцину "Спутник V"

Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в стране разрешат использование только тех вакцин от коронавируса,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:26

2021-01-02T18:26

2021-01-02T19:58

распространение нового коронавируса

виктор ляшко

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

дмитрий кулеба

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591207795_0:147:3072:1875_1920x0_80_0_0_b1334d2c50f7aef1b5466f0485702743.jpg

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости. Главный санитарный врач Украины и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в стране разрешат использование только тех вакцин от коронавируса, которые успешно прошли третью фазу клинических исследований. Так он прокомментировал высказывание главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктора Медведчука о том, что харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав с заявлением о госрегистрации препарата "Спутник V"."Все слухи и политические заявления о государственной регистрации в Украине российской вакцины-кандидата не соответствуют действительности", — написал Ляшко в Facebook.Он уточнил, что уже есть вакцины против COVID-19, которые разрешены к использованию по специальным процедурам.По словам Ляшко, согласно имеющейся информации, окончание третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" запланировано на декабрь 2021 года.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в стране нельзя использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал "Спутник V" "гибридным оружием" России против Украины.Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок вакцины на Украину существует, но нужен запрос от Киева. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор ляшко, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий кулеба, киев, украина, в мире