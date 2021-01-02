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Во фракции Зеленского сомневаются в регистрации "Спутника V" на Украине
Во фракции Зеленского сомневаются в регистрации "Спутника V" на Украине
Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T15:16
2021-01-02T15:16
распространение нового коронавируса
оппозиционная платформа - за жизнь
дмитрий кулеба
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир путин
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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сомневается в возможности регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украине.Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратился в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".Он добавил, что ему пока ничего не известно о заявке харьковской компании.Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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оппозиционная платформа - за жизнь, дмитрий кулеба, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир путин, киев, украина, в мире

Во фракции Зеленского сомневаются в регистрации "Спутника V" на Украине

15:16 02.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сомневается в возможности регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украине.
Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратился в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - сказал Радуцкий агентству "РБК-Украина", комментируя заявление Медведчука.

Он добавил, что ему пока ничего не известно о заявке харьковской компании.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаОппозиционная платформа - За жизньДмитрий КулебаВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВладимир ПутинКиевУкраинаВ мире
 
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