Во фракции Зеленского сомневаются в регистрации "Спутника V" на Украине
КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской фракции "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий сомневается в возможности регистрации российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украине.
Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратился в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V".
"Мы не можем по закону регистрировать вакцину, которая не имеет квалификации ВОЗ и стран с жесткой регуляторной политикой США, стран ЕС, Швейцарии, Японии", - сказал Радуцкий агентству "РБК-Украина", комментируя заявление Медведчука.
Он добавил, что ему пока ничего не известно о заявке харьковской компании.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не может использовать российскую вакцину от коронавируса, поскольку она не прошла третью стадию клинических испытаний, и отметил, что сейчас речь о закупке российской вакцины не идет. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал российскую вакцину "Спутник V" против коронавируса "гибридным оружием" России против Украины.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук, в свою очередь, заявлял, что отказ Украины от вакцины "Спутник V" является преступлением и виновные должны понести ответственность.
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