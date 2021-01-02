Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210102/shtamm-1591839991.html
Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса
Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса
Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T18:08
2021-01-02T18:17
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
дания
япония
индия
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588779591_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_3b9be40a3a69ad20d9bdb838985ba952.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализацииСогласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 29 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса. Всего власти проверили более 33 тысяч человек, вернувшихся из Великобритании в Индию с 25 ноября по 23 декабря, когда авиасообщение между двумя странами было приостановлено.Помимо Индии, о наличии заболевших новым штаммом уже сообщили Дания, Нидерланды, Австралия, Италия, Швеция, Франция, Испания, Швейцария, Германия, Канада, Япония, Ливан и Сингапур.В связи с пандемией коронавируса Индия приостановила международные пассажирские авиарейсы с конца марта. В середине июля министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" - полетов между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании этих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил. Подобные соглашения Индия заключила уже с 23 государствами, в том числе с Великобританией.В пятницу министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури сообщил, что Индия возобновит авиасообщение с Великобританией с 8 января.Как сообщило в субботу министерство, все вылетающие из Великобритании должны будут заполнить форму на сайте аэропорта Дели не менее чем за 72 часа до поездки и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии в Индию им придется повторно сдать тест и в случае, если он будет положительный, пройти карантин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html
дания
япония
индия
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588779591_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fc095faef328f72984b65fc459d7c23e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, дания, япония, индия, ливан, в мире

Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса

18:08 02.01.2021 (обновлено: 18:17 02.01.2021)
 
© REUTERS / Francis MascarenhasВакцина COVISHIELD компании AstraZeneca
Вакцина COVISHIELD компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© REUTERS / Francis Mascarenhas
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации

"Британский вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании. Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2", - сообщил Совет медицинских исследований.

Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 29 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса. Всего власти проверили более 33 тысяч человек, вернувшихся из Великобритании в Индию с 25 ноября по 23 декабря, когда авиасообщение между двумя странами было приостановлено.
Помимо Индии, о наличии заболевших новым штаммом уже сообщили Дания, Нидерланды, Австралия, Италия, Швеция, Франция, Испания, Швейцария, Германия, Канада, Япония, Ливан и Сингапур.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В связи с пандемией коронавируса Индия приостановила международные пассажирские авиарейсы с конца марта. В середине июля министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" - полетов между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании этих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил. Подобные соглашения Индия заключила уже с 23 государствами, в том числе с Великобританией.
В пятницу министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури сообщил, что Индия возобновит авиасообщение с Великобританией с 8 января.
Вакцина COVISHIELD компании AstraZeneca - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 14:40Распространение нового коронавируса
Эксперт рассказал, поможет ли вакцина AstraZeneca при новом штамме COVID
Как сообщило в субботу министерство, все вылетающие из Великобритании должны будут заполнить форму на сайте аэропорта Дели не менее чем за 72 часа до поездки и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии в Индию им придется повторно сдать тест и в случае, если он будет положительный, пройти карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19ДанияЯпонияИндияЛиванВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года от пожаров погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния