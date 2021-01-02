https://ria.ru/20210102/shtamm-1591839991.html

Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса

Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса

Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T18:08

2021-01-02T18:08

2021-01-02T18:17

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

дания

япония

индия

ливан

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране.Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализацииСогласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 29 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса. Всего власти проверили более 33 тысяч человек, вернувшихся из Великобритании в Индию с 25 ноября по 23 декабря, когда авиасообщение между двумя странами было приостановлено.Помимо Индии, о наличии заболевших новым штаммом уже сообщили Дания, Нидерланды, Австралия, Италия, Швеция, Франция, Испания, Швейцария, Германия, Канада, Япония, Ливан и Сингапур.В связи с пандемией коронавируса Индия приостановила международные пассажирские авиарейсы с конца марта. В середине июля министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" - полетов между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании этих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил. Подобные соглашения Индия заключила уже с 23 государствами, в том числе с Великобританией.В пятницу министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури сообщил, что Индия возобновит авиасообщение с Великобританией с 8 января.Как сообщило в субботу министерство, все вылетающие из Великобритании должны будут заполнить форму на сайте аэропорта Дели не менее чем за 72 часа до поездки и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии в Индию им придется повторно сдать тест и в случае, если он будет положительный, пройти карантин. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201230/astrazeneca-1591582764.html

дания

япония

индия

ливан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, дания, япония, индия, ливан, в мире