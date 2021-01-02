Индия заявила о выделении "британского" штамма коронавируса
18:08 02.01.2021 (обновлено: 18:17 02.01.2021)
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 янв – РИА Новости. Индия первой в мире изолировала и выделила "британский" штамм вируса SARS-CoV-2,сообщил индийский Совет медицинских исследований - высший орган исследований в области здравоохранения в стране.
Новая мутация коронавируса SARS-CoV-2 была выявлена в Великобритании в середине декабря. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразнее обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации
"Британский вариант вируса со всеми сигнатурными изменениями в настоящее время успешно изолирован и культивирован в Национальном институте вирусологии из клинических образцов, собранных у вернувшихся из Великобритании. Ни одна страна еще не сообщила об успешном изолировании и культивировании британского варианта SARS-CoV-2", - сообщил Совет медицинских исследований.
Согласно последним данным минздрава Индии, в стране выявлено 29 человек, заболевших "британским" штаммом коронавируса. Всего власти проверили более 33 тысяч человек, вернувшихся из Великобритании в Индию с 25 ноября по 23 декабря, когда авиасообщение между двумя странами было приостановлено.
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В связи с пандемией коронавируса Индия приостановила международные пассажирские авиарейсы с конца марта. В середине июля министерство авиации Индии одобрило запуск программы "воздушных пузырей" - полетов между двумя странами, в соответствии с которым авиакомпании этих стран могут выполнять международные рейсы, придерживаясь определенных правил. Подобные соглашения Индия заключила уже с 23 государствами, в том числе с Великобританией.
В пятницу министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури сообщил, что Индия возобновит авиасообщение с Великобританией с 8 января.
Как сообщило в субботу министерство, все вылетающие из Великобритании должны будут заполнить форму на сайте аэропорта Дели не менее чем за 72 часа до поездки и иметь отрицательный результат ПЦР-теста. По прибытии в Индию им придется повторно сдать тест и в случае, если он будет положительный, пройти карантин.
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