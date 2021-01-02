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Сторонники Трампа собирают шествие в день утверждения итогов выборов
Сторонники Трампа собирают шествие в день утверждения итогов выборов
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены организовать шествие в столице страны 6 января, когда конгресс будет утверждать результаты... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:29
2021-01-02T11:29
2021-01-02T11:29
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 янв – РИА Новости. Сторонники действующего президента США Дональда Трампа намерены организовать шествие в столице страны 6 января, когда конгресс будет утверждать результаты голосования выборщиков.Их призыв ретвитнул в пятницу сам Трамп.Еще 30 декабря Трамп писал у себя в Twitter без пояснений: "Шестое января, увидимся в Вашингтоне".По официальным данным, на выборах президента США победил Джо Байден, набравший 306 голосов выборщиков от штатов против 232 у Трампа. Трамп победу Байдена не признает. Конгресс должен утвердить итоги выборов 6 января. Следующим этапом станет инаугурация Байдена 20 января.
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире