https://ria.ru/20210102/serbiya-1591795466.html

В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"

В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"

Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T04:36

2021-01-02T04:36

2021-01-02T04:36

россия

цены на нефть

александр боцан-харченко

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ивица дачич

турецкий поток

александр вучич

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva."Газпром" с 1 января начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новой ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток").По словам Дачича, несмотря на давление извне, проходящему через Сербию соединительному газопроводу (интерконнектору) Болгария-Венгрия с газом из "Турецкого потока" удастся обеспечить энергетическую стабильность страны.Сербский политик обратил внимание на отсутствие политических причин для покупки более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике. Дачич также отметил, что пуск российского газа — это исторический момент, "над которым работали десяток лет".Запуск подачи газаНакануне президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока".Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.Вучич подчеркнул, что это событие имеет огромное значение для Сербии. По его словам, Белград с помощью российских друзей и партнеров смог обеспечить себя газом, а затем сможет направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию."Турецкий поток""Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии.Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html

https://ria.ru/20201231/gaz-1591694387.html

https://ria.ru/20200108/1563034686.html

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