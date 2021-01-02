Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210102/serbiya-1591795466.html
В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"
В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"
Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T04:36
2021-01-02T04:36
россия
цены на нефть
александр боцан-харченко
сербиягаз
ивица дачич
турецкий поток
александр вучич
мид сербии
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78719bc335da3d2d42c2253fc012b822.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva."Газпром" с 1 января начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новой ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток").По словам Дачича, несмотря на давление извне, проходящему через Сербию соединительному газопроводу (интерконнектору) Болгария-Венгрия с газом из "Турецкого потока" удастся обеспечить энергетическую стабильность страны.Сербский политик обратил внимание на отсутствие политических причин для покупки более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике. Дачич также отметил, что пуск российского газа — это исторический момент, "над которым работали десяток лет".Запуск подачи газаНакануне президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока".Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.Вучич подчеркнул, что это событие имеет огромное значение для Сербии. По его словам, Белград с помощью российских друзей и партнеров смог обеспечить себя газом, а затем сможет направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию."Турецкий поток""Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии.Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
https://ria.ru/20210101/gaz-1591748643.html
https://ria.ru/20201231/gaz-1591694387.html
https://ria.ru/20200108/1563034686.html
россия
сербия
босния и герцеговина
венгрия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569035867_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1879566f9ecce88046f55e74a4049d1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цены на нефть, александр боцан-харченко, сербиягаз, ивица дачич, турецкий поток, александр вучич, мид сербии, сербия, босния и герцеговина, венгрия, белград (город), экономика

В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"

04:36 02.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva.
"Газпром" с 1 января начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новой ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток").
По словам Дачича, несмотря на давление извне, проходящему через Сербию соединительному газопроводу (интерконнектору) Болгария-Венгрия с газом из "Турецкого потока" удастся обеспечить энергетическую стабильность страны.

"Многие оказывали давление на нас, чтобы мы не брали газ из России. Но это для нас — единственный вариант. Другая опция — сжиженный газ, но цена намного выше нормальной", — пояснил он.

Сербский политик обратил внимание на отсутствие политических причин для покупки более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике.
"Помните, когда у Украины были проблемы с газом, а тогда это было единственное направление, откуда мы получали газ, и тогда были ограничения, что значит меньше газа для хозяйства, граждан, предприятий", — рассказал он.
Дачич также отметил, что пуск российского газа — это исторический момент, "над которым работали десяток лет".
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
Вчера, 08:52
Эксперт объяснил, почему газ из "Турецкого потока" надежнее для Сербии

Запуск подачи газа

Накануне президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока".
Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.
Вучич подчеркнул, что это событие имеет огромное значение для Сербии. По его словам, Белград с помощью российских друзей и партнеров смог обеспечить себя газом, а затем сможет направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию.
Президент Сербии Александр Вучич во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.12.2020
31 декабря 2020, 12:17
Вучич назвал цену газа из "Турецкого потока" для Сербии

"Турецкий поток"

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии.
Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газопровод Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 08.01.2020
8 января 2020, 16:17Инфографика
Газопровод "Турецкий поток"
 
РоссияЦены на нефтьАлександр Боцан-ХарченкоСербиягазИвица ДачичТурецкий потокАлександр ВучичМИД СербииСербияБосния и ГерцеговинаВенгрияБелград (город)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:10"Не имеет предела": в Китае оценили сотрудничество с Россией
07:10В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
07:02Старейшая жительница Земли отметила 118-й день рождения
06:41Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
06:39Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
06:29Эксперты рассказали, за что задерживают Дедов Морозов в праздники
06:21Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
06:16В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
06:04В Коми достроят радиолокационную станцию "Воронеж"
05:40Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
05:37В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
05:30Врач назвала простой способ победить похмелье
05:17В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6
04:32Трамп раскритиковал темпы вакцинации от COVID-19 в некоторых штатах
03:59СМИ: Pfizer и BioNTech перенесли сроки вакцинации добровольцев с плацебо
03:24Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
03:23Названы самые успешные фильмы в прокате по итогам 2020 года
03:17Источник рассказал о планах России в сфере невоенных космических запусков
03:10Врачи предупредили о риске набрать до десяти килограммов за праздники
02:31Врезавшийся в Театр имени Вахтангова автомобиль попал на видео
Лента новостейМолния