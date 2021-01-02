В Сербии объяснили выгоду от "Турецкого потока"
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента и экс-глава МИД Сербии Ивица Дачич рассказал о выгоде от газопровода "Турецкий поток" для страны, передает телеканал TV Prva.
"Газпром" с 1 января начал поставки газа в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину по новой ветке "Турецкого потока" ("Балканский поток").
По словам Дачича, несмотря на давление извне, проходящему через Сербию соединительному газопроводу (интерконнектору) Болгария-Венгрия с газом из "Турецкого потока" удастся обеспечить энергетическую стабильность страны.
"Многие оказывали давление на нас, чтобы мы не брали газ из России. Но это для нас — единственный вариант. Другая опция — сжиженный газ, но цена намного выше нормальной", — пояснил он.
Сербский политик обратил внимание на отсутствие политических причин для покупки более дорогого газа в ущерб гражданам и экономике.
"Помните, когда у Украины были проблемы с газом, а тогда это было единственное направление, откуда мы получали газ, и тогда были ограничения, что значит меньше газа для хозяйства, граждан, предприятий", — рассказал он.
Дачич также отметил, что пуск российского газа — это исторический момент, "над которым работали десяток лет".
Запуск подачи газа
Накануне президент Сербии Александр Вучич официально запустил подачу газа по сербской газотранспортной системе, принимающей газ из "Турецкого потока".
Церемония пуска проходила в селе Господжинцы на севере Сербии. В ней также участвовали посол России Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.
Вучич подчеркнул, что это событие имеет огромное значение для Сербии. По его словам, Белград с помощью российских друзей и партнеров смог обеспечить себя газом, а затем сможет направлять этот газ дальше в Боснию и Герцеговину и Венгрию.
31 декабря 2020, 12:17Вучич назвал цену газа из "Турецкого потока" для Сербии
"Турецкий поток"
"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года.
В конце декабря 2019 года была завершена укладка труб сербского продолжения газопровода на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии.
Вторая нитка газопровода "Турецкий поток" предназначена для поставок российского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
8 января 2020, 16:17ИнфографикаГазопровод "Турецкий поток"