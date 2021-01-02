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Украина намерена провести "нормандский саммит" в этом году
Украина намерена провести "нормандский саммит" в этом году
Украина хочет, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, РФ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе прошел в 2021 году, заявил в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T12:49
2021-01-02T12:49
2021-01-02T12:49
владимир зеленский
франция
украина
в мире
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КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Украина хочет, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" (Франция, ФРГ, РФ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе прошел в 2021 году, заявил в субботу замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Игорь Жовква.Последние переговоры в таком формате прошли в декабре 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, разведение сил и средств на трех участках линии разграничения на Донбассе.Среди задач Жовква назвал сохранение текущего перемирия, активизацию работы контактной группы по Донбассу, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.Жовква заявил, что Киев будет работать над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.РФ не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных республик, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание мирового сообщества на то, что Киев не выполняет минские соглашения по Донбассу.По словам Жовквы, "в прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня". "Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы (новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на ситуацию вокруг Крыма - ред.), который мы готовимся провести на Украине летом 2021 года", - сказал он.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html
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владимир зеленский, франция, украина, в мире
КИЕВ, 2 янв – РИА Новости. Украина
хочет, чтобы следующий саммит в "нормандском формате" (Франция, ФРГ
, РФ, Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе прошел в 2021 году, заявил в субботу замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского
Игорь Жовква.
"В 2021 году мы ставим цель провести следующий саммит в нормандском формате. Его стратегической задачей будет обсуждение ключевого вопроса установления мира на Донбассе на украинских условиях. Здесь и в дальнейшем мы рассчитываем на поддержку наших партнеров по нормандскому формату — Германии и Франции", - написал Жовква в статье для издания "Зеркало недели".
Последние переговоры в таком формате прошли в декабре 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, полное прекращение огня, разведение сил и средств на трех участках линии разграничения на Донбассе.
Среди задач Жовква назвал сохранение текущего перемирия, активизацию работы контактной группы по Донбассу, дальнейший обмен удерживаемыми лицами, функционирование имеющихся КПВВ и полноценное открытие новых, разведение сил и средств на новых согласованных участках, реализация обновленного плана разминирования, обеспечение доступа МККК и других международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.
Жовква заявил, что Киев будет работать над усилением международного давления на РФ для выполнения ею своих обязательств.
РФ не раз отвергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела Украины, власти которой в 2014 году начали военную операцию против самопровозглашенных республик, и заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, Москва неоднократно обращала внимание мирового сообщества на то, что Киев не выполняет минские соглашения по Донбассу.
По словам Жовквы, "в прошлом году вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня". "Это означает, что в 2021 году мы должны делать акцент на содержательной работе. Важными станут результаты саммита лидеров государств-партнеров в поддержку международного формата Крымской платформы (новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на ситуацию вокруг Крыма - ред.), который мы готовимся провести на Украине летом 2021 года", - сказал он.