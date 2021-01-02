https://ria.ru/20210102/rock-1591640772.html

В Сети появился трейлер документального фильма о легендах рока

В Сети появился трейлер документального фильма о легендах рока

В Сети появился трейлер документального фильма "Rock Camp" о легендарных рокерах, в котором можно увидеть таких именитых музыкантов, как Элис Купер, Слэш,... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:45

2021-01-02T14:45

2021-01-02T14:48

культура

музыка

новости культуры

джин симмонс

aerosmith

kiss

стивен тайлер (талларико)

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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. В Сети появился трейлер документального фильма "Rock Camp" о легендарных рокерах, в котором можно увидеть таких именитых музыкантов, как Элис Купер, Слэш, Стивен Тайлер (Aerosmith), Пол Стэнли и Джин Симмонс (Kiss) и многих других.В ленте рассказана история американского музыкального лагеря, который более двух десятков лет давал любителям возможность учиться у таких звезд как Слэш и Купер, которые были в нем вожатыми.В трейлере Купер дает интервью, в котором рассказывает о лагере и тех, которые в него приезжает: "Здесь 15-летний ребенок играет на барабанах, а стоматолог — на гитаре. Если бы такая группа существовала на самом деле, это был бы самый странный в мире музыкальный коллектив".Режиссер и автор сценария Дуглас Блаш представляет в картине истории четырех людей, которые учатся у артистов первой величины.

https://ria.ru/20201207/manson-1587740443.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, джин симмонс, aerosmith, kiss, стивен тайлер (талларико)