https://ria.ru/20210102/reys-1591834396.html

В расписании омского аэропорта появился рейс в прошлое

В расписании омского аэропорта появился рейс в прошлое

В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс с пунктом назначения "в прошлое". РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T16:41

2021-01-02T16:41

2021-01-02T18:11

дед мороз

общество

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ОМСК, 2 янв — РИА Новости. В расписании Омского аэропорта имени Карбышева появился рейс с пунктом назначения "в прошлое". Как пояснили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, "объявление о несуществующем рейсе в прошлое, который был отменен, появилось на табло для создания настроения и в рамках новогодней акции".Объявление на онлайн-табло Омского аэропорта появилось 1 января 2021 года, шуточный рейс от "авиакомпании" "Старый 2020 год" значится как отмененный. Также в списке рейсов, которые ожидаются в аэропорту, значится рейс № 2021 из Камчатки "авиакомпании" "Новый 2021 год". Поскольку рейс несуществующий, он также находится в статусе "отменен".Такую акцию аэропорт проводит впервые, а началось все 31 декабря в 24:00, когда на табло аэропорта высвечивались данные о прибытии Деда Мороза, добавила собеседница агентства. В рамках той же новогодней акции 30 и 31 декабря в Омском аэропорту для пассажиров с детьми работали новогодние стойки регистрации, где детям выдавали отдельный посадочный талон.

https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дед мороз, общество