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Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T03:24
2021-01-02T03:24
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил внимание на ошибку в его словах.Ранее Зеленский в своем новогоднем поздравлении обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".По мнению сенатора, украинского лидера "потянуло на новогоднюю романтику", однако Зеленский в очередной раз "попал в просак".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html
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в мире, россия, алексей пушков, владимир зеленский, владимир путин, москва, республика крым, севастополь, оон, украина

Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме

03:24 02.01.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил внимание на ошибку в его словах.
Ранее Зеленский в своем новогоднем поздравлении обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".

"Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це (это. — Прим. ред.) Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в "исконно украинских водах"... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине", — отметил Пушков.

По мнению сенатора, украинского лидера "потянуло на новогоднюю романтику", однако Зеленский в очередной раз "попал в просак".
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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