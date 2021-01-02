https://ria.ru/20210102/pushkov-1591794445.html

Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме

Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме

Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T03:24

2021-01-02T03:24

2021-01-02T03:24

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил внимание на ошибку в его словах.Ранее Зеленский в своем новогоднем поздравлении обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их "быть с Украиной".По мнению сенатора, украинского лидера "потянуло на новогоднюю романтику", однако Зеленский в очередной раз "попал в просак".Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://ria.ru/20210101/krym-1591753024.html

https://ria.ru/20201231/krym-1591669246.html

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