Пушков указал Зеленскому на ошибку в речи о Крыме
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков посмеялся в Telegram над желанием президента Украины Владимира Зеленского "написать "Крым — это Украина" на песке пляжа в Ялте и обратил внимание на ошибку в его словах.
"Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке — мол, Крым це (это. — Прим. ред.) Украина! А затем — посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в "исконно украинских водах"... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым — украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине", — отметил Пушков.
По мнению сенатора, украинского лидера "потянуло на новогоднюю романтику", однако Зеленский в очередной раз "попал в просак".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.
Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".
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