https://ria.ru/20210102/ptitsy-1591805907.html

В Италии в канун Нового года пошел "дождь" из мертвых птиц

В Италии в канун Нового года пошел "дождь" из мертвых птиц

В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, пишет местное издание RomaToday. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:36

2021-01-02T10:36

2021-01-02T11:25

рим

в мире

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, пишет местное издание RomaToday.На опубликованных кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле."Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — приводит издание слова одного из авторов видео.Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. "Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа", — цитирует AP пресс-секретаря организации Лоредану Диглио.По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.

https://ria.ru/20201111/samolet-1584032331.html

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