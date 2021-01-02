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В Италии в канун Нового года пошел "дождь" из мертвых птиц
В Италии в канун Нового года пошел "дождь" из мертвых птиц
В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, пишет местное издание RomaToday. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T10:36
2021-01-02T10:36
2021-01-02T11:25
рим
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Риме в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, пишет местное издание RomaToday.На опубликованных кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле."Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — приводит издание слова одного из авторов видео.Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков. "Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа", — цитирует AP пресс-секретаря организации Лоредану Диглио.По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рим, в мире
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В Риме
в ночь на 31 декабря сотни скворцов разбились из-за того, что их напугали новогодние фейерверки, пишет местное издание RomaToday
.
На опубликованных кадрах видны десятки птиц, которые безжизненно разбросаны по земле.
"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — приводит издание слова одного из авторов видео.
Международная организация защиты животных заявила, что гибель птиц может быть связана с громкостью фейерверков.
"Возможно, они умерли от страха. Они могут сталкиваться друг с другом, влетать в окна или линии электропередачи. Не будем забывать, что они могли умереть и от сердечного приступа", — цитирует AP
пресс-секретаря организации Лоредану Диглио.
По словам главы итальянского отделения организации Массимо Компаротто, ежегодно они просят запретить продажу петард и фейерверков.