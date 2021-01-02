https://ria.ru/20210102/proezdnye-1591791468.html

В Москве подорожали разовые поездки и проездные

В Москве подорожали разовые поездки и проездные

Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщает в своем Telegram-канале... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T00:12

2021-01-02T00:12

2021-01-02T00:14

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москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Стоимость разовых поездок, а также проездных на 30 дней и 60 поездок выросла в общественном транспорте Москвы со 2 января, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта.Разовая поездка по карте "Тройка" (билет "Кошелек") со 2 января подорожала на 2 рубля - до 42 рублей, стоимость поездки при оплате банковской картой также выросла на 2 рубля и составила 46 рублей.Цена наиболее популярного проездного на 30 дней изменяется в пределах инфляции - плюс 3,5%: с 2170 до 2245 рублей, одна поездка по нему подорожала на 1 рубль 30 копеек в случае совершения 55 поездок. Стоимость билета на 60 поездок повышается на 1 рубль 67 копеек за одну поездку и составляет теперь 2070 рублей вместо 1970.При этом сохраняется прежняя стоимость безлимитных проездных билетов на 90 и 365 дней, изменения остальных тарифов минимальны.Без изменений действуют утренние 50-процентные скидки на проезд для пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метрополитена (проект "Время ранних"), программа лояльности "Город".

https://sn.ria.ru/20201229/proezdnye-1591458372.html

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россия, москва, общество