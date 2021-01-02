https://ria.ru/20210102/prazdniki-1591797130.html

Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники

Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники

Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T06:21

2021-01-02T06:21

2021-01-02T06:21

туризм

россия

индийский океан

новости - туризм

москва

занзибар

мальдивы

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.Авторы исследования отмечают, что пандемия заметно сказалась на туристических предпочтениях. Планируя свой отпуск, люди стараются свести все риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Однако некоторые состоятельные россияне все-таки решили не отказываться от заграничных путешествий."В новогоднем сезоне 2020-2021 лидером (вне РФ - ред.) по количеству оформленных путевок стали Мальдивы. Отдых на песчаных пляжах этого архипелага в Индийском океане выбрали в качестве места новогодних каникул большинство клиентов", - показало исследование.На втором месте по востребованности оказались ОАЭ, в частности, Дубай. В город небоскребов, бутиков и пятизвездочных отелей едут за интересными экскурсиями и теплым климатом. Третье место – у одного из самых популярных у романтиков мест – Сейшелы. Острова в Индийском океане с первозданной природой и густыми тропическими лесами давно стали излюбленным направлением у желающих убежать от холодной зимы. На четвертом месте по востребованности у состоятельных клиентов перед новогодними каникулами оказался Занзибар. И, наконец, на пятом месте – Турция.

https://ria.ru/20201231/keshbek-1591681043.html

россия

индийский океан

москва

занзибар

мальдивы

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, индийский океан, новости - туризм, москва, занзибар, мальдивы