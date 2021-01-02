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Туризм
https://ria.ru/20210102/prazdniki-1591797130.html
Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники
Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:21
2021-01-02T06:21
туризм
россия
индийский океан
новости - туризм
москва
занзибар
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.Авторы исследования отмечают, что пандемия заметно сказалась на туристических предпочтениях. Планируя свой отпуск, люди стараются свести все риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Однако некоторые состоятельные россияне все-таки решили не отказываться от заграничных путешествий."В новогоднем сезоне 2020-2021 лидером (вне РФ - ред.) по количеству оформленных путевок стали Мальдивы. Отдых на песчаных пляжах этого архипелага в Индийском океане выбрали в качестве места новогодних каникул большинство клиентов", - показало исследование.На втором месте по востребованности оказались ОАЭ, в частности, Дубай. В город небоскребов, бутиков и пятизвездочных отелей едут за интересными экскурсиями и теплым климатом. Третье место – у одного из самых популярных у романтиков мест – Сейшелы. Острова в Индийском океане с первозданной природой и густыми тропическими лесами давно стали излюбленным направлением у желающих убежать от холодной зимы. На четвертом месте по востребованности у состоятельных клиентов перед новогодними каникулами оказался Занзибар. И, наконец, на пятом месте – Турция.
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россия
индийский океан
москва
занзибар
мальдивы
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россия, индийский океан, новости - туризм, москва, занзибар, мальдивы

Исследование показало, куда поедут состоятельные россияне на праздники

06:21 02.01.2021
 
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedereВосход солнца на одном из Мальдивских островов
Восход солнца на одном из Мальдивских островов - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Pixabay/JonnyBelvedere
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Направлением-лидером внутреннего зимнего туризма у состоятельных россиян стал Санкт-Петербург, а самым востребованным курортом оказались Мальдивы, говорится в исследовании компании по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг RS TLS банка "Русский Стандарт". Его результаты имеются в распоряжении РИА Новости.
"В сложившихся из-за пандемии условиях россияне стали внимательнее присматриваться к городам на карте России. Все чаще, планируя отпуск или каникулы, состоятельные клиенты отдают предпочтение внутреннему туризму. Топ-5 направлений (в РФ - ред.), на которые оформлено наибольшее количество путевок, ... выглядит следующим образом: Санкт-Петербург, Карелия, Алтай, Краснодарский край (Сочи) и Камчатка", - выяснили в компании.
Авторы исследования отмечают, что пандемия заметно сказалась на туристических предпочтениях. Планируя свой отпуск, люди стараются свести все риски, связанные с ограничениями из-за коронавируса, к минимуму. Однако некоторые состоятельные россияне все-таки решили не отказываться от заграничных путешествий.
"В новогоднем сезоне 2020-2021 лидером (вне РФ - ред.) по количеству оформленных путевок стали Мальдивы. Отдых на песчаных пляжах этого архипелага в Индийском океане выбрали в качестве места новогодних каникул большинство клиентов", - показало исследование.
На втором месте по востребованности оказались ОАЭ, в частности, Дубай. В город небоскребов, бутиков и пятизвездочных отелей едут за интересными экскурсиями и теплым климатом. Третье место – у одного из самых популярных у романтиков мест – Сейшелы. Острова в Индийском океане с первозданной природой и густыми тропическими лесами давно стали излюбленным направлением у желающих убежать от холодной зимы. На четвертом месте по востребованности у состоятельных клиентов перед новогодними каникулами оказался Занзибар. И, наконец, на пятом месте – Турция.
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ТуризмРоссияИндийский океанНовости - ТуризмМоскваЗанзибарМальдивы
 
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