В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника
В зоопарке Ольборга на севере Дании Санта-Клаус общался в детьми, находясь в огромном пузыре.
В зоопарке Ольборга на севере Дании Санта-Клаус общался в детьми, находясь в огромном пузыре.
Иерусалимский Санта забрался вместе с новогодней елкой прямо в Мертвое море.
Иерусалимский Санта забрался вместе с новогодней елкой прямо в Мертвое море.
Санта-Клаус, побывавший в Риме, освоил современные технологии и пообщался с детьми через Zoom.
Санта-Клаус, побывавший в Риме, освоил современные технологии и пообщался с детьми через Zoom.
Зимний волшебник принимает посетителей на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.
Зимний волшебник принимает посетителей на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.
Санта-Клаус в защитной маске на улице в Мехико.
Дети фотографируются с Санта-Клаусом в торговом центре в Куала-Лумпуре.
Санта-Клаус разговаривает с девочкой по телефону в Западной Виргинии.
Дед Мороз и Снегурочка на ВДНХ в Москве.
Санта-Клаус машет детям в торговом центре в Бразилии.
Санта-Клаус машет детям в торговом центре в Бразилии.
Иерусалимский Санта-Клаус едет верхом на верблюде.
Мальчик общается с Санта-Клаусом на канатной дороге в Рио-де-Жанейро.
Санта-Клаус внутри пластикового пузыря приветствует ребенка в торговом центре в Бразилии.
Санта-Клаус внутри пластикового пузыря приветствует ребенка в торговом центре в Бразилии.
Санта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине.
Санта-Клаус принимает посетителей в магазине Bass Pro Shop в Коннектикуте.
Санта-Клаус принимает посетителей в магазине Bass Pro Shop в Коннектикуте.
Санта-Клаус общается с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лиссабоне.
Санта-Клаус общается с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лиссабоне.