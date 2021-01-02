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Новый год—2021
https://ria.ru/20210102/prazdnik-1590575656.html
В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника
В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника
Ушедший год был необычным даже для Санта-Клауса, которому пришлось поменять планы встреч и раздачи гостинцев. Детям запретили сидеть на его коленях и снимать... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T09:00
2021-01-02T15:45
новый год—2021
россия
снегурочка
новый год
санта-клаус
дед мороз
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германия
дания
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Ушедший год был необычным даже для Санта-Клауса, которому пришлось поменять планы встреч и раздачи гостинцев. Детям запретили сидеть на его коленях и снимать маски даже для фотографий. Некоторые универмаги отправили старца за стекло, а на прием записывали через интернет. Но менее долгожданными Рождество и Новый год не стали. Зимние волшебники со всего мира — в фотоленте Ria.ru.
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россия, снегурочка, новый год, санта-клаус, дед мороз, португалия, германия, дания, малайзия, бразилия, италия, сша, израиль, католическое рождество, фото, фото

В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника

09:00 02.01.2021 (обновлено: 15:45 02.01.2021)
 
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Ушедший год был необычным даже для Санта-Клауса, которому пришлось поменять планы встреч и раздачи гостинцев. Детям запретили сидеть на его коленях и снимать маски даже для фотографий. Некоторые универмаги отправили старца за стекло, а на прием записывали через интернет. Но менее долгожданными Рождество и Новый год не стали. Зимние волшебники со всего мира — в фотоленте Ria.ru.
© AFP 2020 / Ritzau Scanpix/ Henning Bagger

В зоопарке Ольборга на севере Дании Санта-Клаус общался в детьми, находясь в огромном пузыре.

Санта в пластиковом пузыре в зоопарке Ольборга
1 из 15

В зоопарке Ольборга на севере Дании Санта-Клаус общался в детьми, находясь в огромном пузыре.

© AFP 2020 / Ritzau Scanpix/ Henning Bagger
© AFP 2020 / Menahem Kahana

Иерусалимский Санта забрался вместе с новогодней елкой прямо в Мертвое море.

Иерусалимский Санта-Клаус на курорте Эйн-Бокек на Мертвом море
2 из 15

Иерусалимский Санта забрался вместе с новогодней елкой прямо в Мертвое море.

© AFP 2020 / Menahem Kahana
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Санта-Клаус, побывавший в Риме, освоил современные технологии и пообщался с детьми через Zoom.

Санта-Клаус звонит детям через Zoom в Риме, Италия
3 из 15

Санта-Клаус, побывавший в Риме, освоил современные технологии и пообщался с детьми через Zoom.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© РИА Новости / Огуз Уйгур / Перейти в фотобанк

Зимний волшебник принимает посетителей на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.

Мужчина в костюме Санта Клауса общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле
4 из 15

Зимний волшебник принимает посетителей на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.

© РИА Новости / Огуз Уйгур
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© REUTERS / Edgard Garrido

Санта-Клаус в защитной маске на улице в Мехико.

Санта-Клаус в защитной маске на улице в Мехико, Мексика
5 из 15

Санта-Клаус в защитной маске на улице в Мехико.

© REUTERS / Edgard Garrido
© REUTERS / Lim Huey Teng

Дети фотографируются с Санта-Клаусом в торговом центре в Куала-Лумпуре.

Дети фотографируются с Санта-Клаусом в торговом центре в Куала-Лумпуре, Малайзия
6 из 15

Дети фотографируются с Санта-Клаусом в торговом центре в Куала-Лумпуре.

© REUTERS / Lim Huey Teng
© REUTERS / Kevin Lamarque

Санта-Клаус разговаривает с девочкой по телефону в Западной Виргинии.

Санта-Клаус разговаривает по телефону с девочкой в Мартинсбурге, Западная Вирджиния, США
7 из 15

Санта-Клаус разговаривает с девочкой по телефону в Западной Виргинии.

© REUTERS / Kevin Lamarque
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Дед Мороз и Снегурочка на ВДНХ в Москве.

Персонажи Дед Мороз и Снегурочка у ВДНХ
8 из 15

Дед Мороз и Снегурочка на ВДНХ в Москве.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© AP Photo / Eraldo Peres

Санта-Клаус машет детям в торговом центре в Бразилии.

Санта-Клаус машет детям в торговом центре в Бразилиа, Бразилия
9 из 15

Санта-Клаус машет детям в торговом центре в Бразилии.

© AP Photo / Eraldo Peres
© REUTERS / Ammar Awad

Иерусалимский Санта-Клаус едет верхом на верблюде.

Иерусалимский Санта-Клаус верхом на верблюде Иерусалиме
10 из 15

Иерусалимский Санта-Клаус едет верхом на верблюде.

© REUTERS / Ammar Awad
© REUTERS / Ricardo Moraes

Мальчик общается с Санта-Клаусом на канатной дороге в Рио-де-Жанейро.

Мальчик общается с Санта-Клаусом на канатной дороге в Рио-де-Жанейро, Бразилия
11 из 15

Мальчик общается с Санта-Клаусом на канатной дороге в Рио-де-Жанейро.

© REUTERS / Ricardo Moraes
© REUTERS / Adriano Machado

Санта-Клаус внутри пластикового пузыря приветствует ребенка в торговом центре в Бразилии.

Санта-Клаус внутри пластикового пузыря приветствует ребенка в торговом центре в Бразилиа, Бразилия
12 из 15

Санта-Клаус внутри пластикового пузыря приветствует ребенка в торговом центре в Бразилии.

© REUTERS / Adriano Machado
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Санта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине.

Санта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине, Германия
13 из 15

Санта-Клаус с игрушечной моделью коронавируса в Берлине.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
© AP Photo / Seth Wenig

Санта-Клаус принимает посетителей в магазине Bass Pro Shop в Коннектикуте.

Санта-Клаус в магазине Bass Pro Shop в Бриджпорте, штат Коннектикут
14 из 15

Санта-Клаус принимает посетителей в магазине Bass Pro Shop в Коннектикуте.

© AP Photo / Seth Wenig
© REUTERS / Pedro Nunes

Санта-Клаус общается с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лиссабоне.

Санта-Клаус общается по видеосвязи во время пандемии COVID-19 в Лиссабоне, Португалия
15 из 15

Санта-Клаус общается с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лиссабоне.

© REUTERS / Pedro Nunes
 
Новый год—2021РоссияСнегурочкаНовый годСанта-КлаусДед МорозПортугалияГерманияДанияМалайзияБразилияИталияСШАИзраильКатолическое РождествоФото
 
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