https://ria.ru/20210102/prazdnik-1590575656.html

В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника

В маске, пузыре и онлайн: Санта-Клаусы на страже праздника

Ушедший год был необычным даже для Санта-Клауса, которому пришлось поменять планы встреч и раздачи гостинцев. Детям запретили сидеть на его коленях и снимать... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T09:00

2021-01-02T09:00

2021-01-02T15:45

новый год—2021

россия

снегурочка

новый год

санта-клаус

дед мороз

португалия

германия

дания

малайзия

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Ушедший год был необычным даже для Санта-Клауса, которому пришлось поменять планы встреч и раздачи гостинцев. Детям запретили сидеть на его коленях и снимать маски даже для фотографий. Некоторые универмаги отправили старца за стекло, а на прием записывали через интернет. Но менее долгожданными Рождество и Новый год не стали. Зимние волшебники со всего мира — в фотоленте Ria.ru.

россия

португалия

германия

дания

малайзия

бразилия

италия

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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