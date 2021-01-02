https://ria.ru/20210102/prava-1591811737.html
В России с 1 апреля изменят правила практической части экзамена на права
В России с 1 апреля изменят правила практической части экзамена на права
В России с весны изменятся правила сдачи экзамена для получения водительских прав, при этом теоретическая часть останется старой. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T11:52
2021-01-02T11:52
2021-01-02T20:31
россия
водительские права
авто
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России с весны изменятся правила сдачи экзамена для получения водительских прав, при этом теоретическая часть останется старой.Нововведения коснутся практической части экзамена, из которого исключат "площадку" для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.В МВД пояснили, что многие автошколы натаскивают обучающихся на определенные упражнения, а водителей надо готовить в реальных дорожных условиях.Также изменится система оценки: например, за разговор по телефону за рулем или непристегнутый ремень экзамен могут остановить. Всего кандидат в водители может получить не более пяти штрафных баллов. Все ошибки будут разделены на категории, за которые даются по одному, два или три штрафных балла.Кроме того, с 1 апреля водительские права смогут получить лица, которые достигли возраста 16 лет, но только при письменном согласии родителей или законных представителей.Осенью МВД также разъяснило, в каких случаях результаты экзамена могут аннулировать: основанием для этого может стать выявление подделки документов у соискателя, например паспорта, медсправки или об оплате госпошлины. Кроме того, итоги экзамена могут аннулировать, если они прошли с нарушением правил. Принимать решение будет сотрудник экзаменационного подразделения после проверки.По словам заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России Николая Шеюхина, основная цель нового регламента экзамена для получения прав заключается в том, чтобы сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации.
https://ria.ru/20210101/shtrafy-1590376406.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, водительские права, авто, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В России
с весны изменятся правила сдачи экзамена для получения водительских прав
, при этом теоретическая часть останется старой.
Нововведения коснутся практической части экзамена, из которого исключат "площадку" для кандидатов в водители легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов.
В МВД пояснили, что многие автошколы натаскивают обучающихся на определенные упражнения, а водителей надо готовить в реальных дорожных условиях.
Также изменится система оценки: например, за разговор по телефону за рулем или непристегнутый ремень экзамен могут остановить. Всего кандидат в водители может получить не более пяти штрафных баллов. Все ошибки будут разделены на категории, за которые даются по одному, два или три штрафных балла.
Кроме того, с 1 апреля водительские права смогут получить лица, которые достигли возраста 16 лет, но только при письменном согласии родителей или законных представителей.
Осенью МВД также разъяснило, в каких случаях результаты экзамена могут аннулировать: основанием для этого может стать выявление подделки документов у соискателя, например паспорта, медсправки или об оплате госпошлины. Кроме того, итоги экзамена могут аннулировать, если они прошли с нарушением правил. Принимать решение будет сотрудник экзаменационного подразделения после проверки.
По словам заместителя начальника ГУ ОБДД МВД России Николая Шеюхина, основная цель нового регламента экзамена для получения прав заключается в том, чтобы сделать его объективным и приближенным к реальной ситуации.