Норвежская компания отказалась от сертификации "Северного потока — 2"
19:21 02.01.2021 (обновлено: 21:45 02.01.2021)
© AP Photo / dpa / Jens BuettnerСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
© AP Photo / dpa / Jens Buettner
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за американских санкций.
"DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", — приводит РБК выдержку из заявления компании.
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Отмечается, что DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2". Первый проект ежегодно проходит сертификацию компанией с 2012 года. Эта процедура проверки направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды.
Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось и запланировано на середину января 2021 года.
Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что сертификацией участка может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия.
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Санкции США
Накануне сенат США преодолел вето Дональда Трампа на оборонный бюджет 2021 года. Действующий американские лидер отказался подписывать документ, назвав его подарком для России и Китая.
Бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Ограничения распространяются на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.
США активно выступают против газопровода, продвигая в Европу свой сжиженный природный газ.
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что осталось проложить около 165 километров "Северного потока — 2", президент также выразил уверенность, что газопровод будет достроен. Он указал, что проект выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам.
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