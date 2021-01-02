https://ria.ru/20210102/potok-1591844603.html

Норвежская компания отказалась от сертификации "Северного потока — 2"

Норвежская компания отказалась от сертификации "Северного потока — 2"

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за американских санкций. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:21

2021-01-02T19:21

2021-01-02T21:45

россия

северный поток — 2

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) GL отказалась сертифицировать газопровод "Северный поток — 2" из-за американских санкций."DNV GL прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы Nord Stream 2 в соответствии с санкциями и до тех пор, пока эти санкции остаются в силе. Мы реализуем план по сворачиванию нашей поддержки проекта", — приводит РБК выдержку из заявления компании.Отмечается, что DNV GL является партнером "Северного потока" и "Северного потока — 2". Первый проект ежегодно проходит сертификацию компанией с 2012 года. Эта процедура проверки направлена на минимизацию рисков для жизни людей, имущества и окружающей среды.Инспекция газопровода обязательна на его датском участке, строительство которого еще не началось и запланировано на середину января 2021 года.Ранее Датское энергетическое агентство сообщило, что сертификацией участка может заниматься любая третья сторона, способная выпустить законный сертификат соответствия.Санкции СШАНакануне сенат США преодолел вето Дональда Трампа на оборонный бюджет 2021 года. Действующий американские лидер отказался подписывать документ, назвав его подарком для России и Китая.Бюджет, в частности, предусматривает расширение санкций против российских газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Ограничения распространяются на компании, предоставившие "Северному потоку — 2" услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов. Кроме того, в документе максимально расширены формулировки о санкциях за страхование в рамках проекта.США активно выступают против газопровода, продвигая в Европу свой сжиженный природный газ. Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что осталось проложить около 165 километров "Северного потока — 2", президент также выразил уверенность, что газопровод будет достроен. Он указал, что проект выгоден экономике Европы в целом и Германии в частности, отвечает их интересам.

https://ria.ru/20201231/gazoprovod-1591685894.html

https://ria.ru/20201229/gazoprovod-1591414873.html

https://ria.ru/20201228/gazoprovod-1591239822.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, турецкий поток, дональд трамп, северный поток, китай, сша, экономика