https://ria.ru/20210102/pogoda-1591826678.html
Режим повышенной готовности введён на дорогах Подмосковья
Режим повышенной готовности введён на дорогах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и максимально ускорить... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:52
2021-01-02T14:52
2021-01-02T14:52
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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КРАСНОГОРСК, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и максимально ускорить расчистку дорог после снегопада, об этом он написал в своем Инстаграм.Он также призвал граждан соблюдать осторожность на улицах.
https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество