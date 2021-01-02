https://ria.ru/20210102/pogoda-1591826678.html

Режим повышенной готовности введён на дорогах Подмосковья

Режим повышенной готовности введён на дорогах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и максимально ускорить... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T14:52

2021-01-02T14:52

2021-01-02T14:52

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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КРАСНОГОРСК, 2 янв – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам округов и экстренным службам региона перейти в режим повышенной готовности и максимально ускорить расчистку дорог после снегопада, об этом он написал в своем Инстаграм.Он также призвал граждан соблюдать осторожность на улицах.

https://ria.ru/20201231/pogoda-1591682080.html

московская область (подмосковье)

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2021

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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество