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В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer
В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer
Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:50
2021-01-02T13:50
2021-01-02T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.Согласно YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795060.html
оулу (город)
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оулу (город), евросоюз, турку, хельсинки, в мире