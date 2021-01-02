https://ria.ru/20210102/pobochka-1591821007.html

В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

В Финляндии выявили первый случай побочной реакции на вакцину Pfizer

Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:50

2021-01-02T13:50

2021-01-02T13:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оулу (город)

евросоюз

турку

хельсинки

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea получило первое заявление о побочной реакции на вакцину от COVID-19, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря минувшего года рекомендовало использование на рынке Евросоюза вакцины от COVID-19 от Pfizer/BioNTech.Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.Согласно YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210102/vaktsinatsiya-1591795060.html

оулу (город)

турку

хельсинки

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оулу (город), евросоюз, турку, хельсинки, в мире