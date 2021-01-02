ЛНР обвинила силовиков в нарушении перемирия в Донбассе
10:38 02.01.2021 (обновлено: 11:15 02.01.2021)
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Военнослужащие вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе
ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении вооружений и бронетехники вблизи линии соприкосновения, что нарушает дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", — заявил журналистам представитель пресс-службы ведомства.
По его словам, за минувшие сутки подразделения Народной милиции заметили украинскую бронетехнику в районе города Попасная и села Крымское.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", — добавил представитель ведомства.
Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение режима прекращения огня грозит дисциплинарная ответственность.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
29 декабря 2020, 11:25Еще на год. Украина продлила закон об особом статусе Донбасса