https://ria.ru/20210102/peremirie-1591806095.html

ЛНР обвинила силовиков в нарушении перемирия в Донбассе

ЛНР обвинила силовиков в нарушении перемирия в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении вооружений и бронетехники вблизи линии... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T10:38

2021-01-02T10:38

2021-01-02T11:15

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ЛУГАНСК, 2 янв — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении вооружений и бронетехники вблизи линии соприкосновения, что нарушает дополнительные меры по обеспечению перемирия в Донбассе.По его словам, за минувшие сутки подразделения Народной милиции заметили украинскую бронетехнику в районе города Попасная и села Крымское.Дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе вступили в силу 27 июля. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушение режима прекращения огня грозит дисциплинарная ответственность.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, заявивших о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в частности, на встречах контактной группы в Минске, однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210101/ukraina-1591754824.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201229/donbass-1591348312.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире