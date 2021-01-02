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"Аэрофлот" открыл продажу льготных билетов
"Аэрофлот" открыл продажу льготных билетов
"Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Информация об этом... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:07
2021-01-02T14:07
2021-01-02T14:07
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика. Так, стоимость перелета Владивосток — Москва составляет 7400 рублей, Хабаровск — Магадан — 4000 рублей, Хабаровск — Владивосток — 1800 рублей, Калининград — Москва — 3800 рублей, а Калининград — Санкт-Петербург — 3500 рублей.В сообщении уточняется, что тарифы "действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года". Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида и многодетные семьи.
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по субсидируемым государством тарифам в города Дальнего Востока, а также в Калининград и Симферополь. Информация об этом появилась на официальном сайте авиаперевозчика.
Так, стоимость перелета Владивосток — Москва составляет 7400 рублей, Хабаровск — Магадан — 4000 рублей, Хабаровск — Владивосток — 1800 рублей, Калининград — Москва — 3800 рублей, а Калининград — Санкт-Петербург — 3500 рублей.
В сообщении уточняется, что тарифы "действуют на прямые рейсы авиакомпаний группы "Аэрофлот" в экономическом классе обслуживания для перевозок до 31 декабря 2021 года".
Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане России в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы любого возраста, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида и многодетные семьи.