https://ria.ru/20210102/pensiya-1591797524.html

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T06:41

2021-01-02T06:41

2021-01-02T06:41

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

андрей пудов

общество

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Россиянам назовут размер будущей пенсии

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной защиты.В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.

https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, общество