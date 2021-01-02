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Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:41
2021-01-02T06:41
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
общество
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Россиянам назовут размер будущей пенсии
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной защиты.В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, общество

Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии

06:41 02.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной защиты.

"Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года", — сообщили в пресс-службе Минтруда.

В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.

"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", — объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в беседе с изданием.

Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.
В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.
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