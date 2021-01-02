Россиян старше 45 лет будут уведомлять о размере пенсии
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Пенсионный фонд будет присылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере будущей пенсии, рассказали "Российской газете" в министерстве труда и социальной защиты.
"Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года", — сообщили в пресс-службе Минтруда.
В министерстве объяснили, что возраст в 45 лет выбрали, поскольку к этому моменту у большинства граждан уже есть определенный пенсионный капитал, благодаря которому можно спрогнозировать уровень будущих выплат. Кроме того, к этому возрасту люди начинают вплотную задумываться о своем финансовом положении в преклонных годах.
"Каждый человек увидит в личном кабинете информацию о том, каковы его пенсионные накопления и какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов", — объяснил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов в беседе с изданием.
Он также выразил мнение, что уведомления помогут россиянам понять свои финансовые перспективы после выхода на пенсию.
В уведомлениях Пенсионный фонд назовет примерный размер будущей пенсии по старости, сообщит о полученных отчислениях и расскажет о сроках и условиях начала получения пенсии по старости. Также будут указаны параметры, требующиеся для расчета выплат и информация о размере средств пенсионных накоплений.