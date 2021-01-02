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К дому Пелоси подкинули свиную голову
К дому Пелоси подкинули свиную голову
Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную голову, сообщает в субботу телеканал Fox News. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:39
2021-01-02T14:39
нэнси пелоси
дональд трамп
калифорния
сан-франциско
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную голову, сообщает в субботу телеканал Fox News.Речь идет о ее доме в Сан-Франциско в штате Калифорния, который она представляет в конгрессе. Среди надписей на гаражной двери – перечеркнутая сумма "$2K" ($2000 – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), "Отмените арендную плату!", "Мы хотим все!", "Универсальный минимальный доход".По бокам были оставлены два символа анархистов – буква "А" в круге.По сообщениям местного телеканала KRON4, к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь. Инцидент произошел в пятницу, кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой.Ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, но затем президент США потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому. Демократы ухватились за эту возможность и провели соответствующий законопроект в палате представителей.Однако республиканцы отказываются голосовать по этому вопросу отдельно, увязывая его рассмотрение с другими требованиями Трампа, неприемлемыми для демократов. В свою очередь, демократы обвиняют республиканцев в том, что те выдвигают заведомо неприемлемые требования, не связанные с вопросом о поддержке налогоплательщиков.
https://ria.ru/20201119/pelosi-1585277153.html
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нэнси пелоси, дональд трамп, калифорния, сан-франциско, сша, в мире

К дому Пелоси подкинули свиную голову

14:39 02.01.2021
 
© AP Photo / Carolyn KasterСпикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© AP Photo / Carolyn Kaster
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 янв - РИА Новости. Неизвестные исписали граффити дом спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и подкинули свиную голову, сообщает в субботу телеканал Fox News.
Речь идет о ее доме в Сан-Франциско в штате Калифорния, который она представляет в конгрессе. Среди надписей на гаражной двери – перечеркнутая сумма "$2K" ($2000 – такую разовую выплату демократы предлагают произвести на каждого американца в качестве помощи на фоне пандемии), "Отмените арендную плату!", "Мы хотим все!", "Универсальный минимальный доход".
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси во время пресс-конференции относительно своего переизбрания на пост - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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По сообщениям местного телеканала KRON4, к дому подкинули свиную голову, а также разлили искусственную кровь. Инцидент произошел в пятницу, кровь отмыли, а дверь затянули черной пленкой.
Ранее конгресс принял, а президент Дональд Трамп подписал закон о стимулировании экономики примерно на 900 миллиардов долларов, но затем президент США потребовал, чтобы американцам выплатили не условленные 600 долларов на человека, а по 2 тысячи каждому. Демократы ухватились за эту возможность и провели соответствующий законопроект в палате представителей.
Однако республиканцы отказываются голосовать по этому вопросу отдельно, увязывая его рассмотрение с другими требованиями Трампа, неприемлемыми для демократов. В свою очередь, демократы обвиняют республиканцев в том, что те выдвигают заведомо неприемлемые требования, не связанные с вопросом о поддержке налогоплательщиков.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампКалифорнияСан-ФранцискоСШАВ мире
 
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