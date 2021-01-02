https://ria.ru/20210102/paroli-1591797676.html
Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
Надежный пароль должен состоять из не менее 12-14 символов, не представлять собой зашифрованные слова и использоваться только на отдельных сервисах, сообщил РИА РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:39
2021-01-02T06:39
2021-01-02T06:47
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Эксперт объяснил, почему надо пользоваться разными паролями
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Надежный пароль должен состоять из не менее 12-14 символов, не представлять собой зашифрованные слова и использоваться только на отдельных сервисах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Евгений Дружинин.Дружинин добавил, что пароль должен быть уникальным, то есть разным для разных площадок: "Если вы используете один и тот же пароль для электронной почты, магазинов и других сайтов, содержащих конфиденциальные личные данные (или даже на локальном форуме), и один из этих сайтов был взломан, вы подвергаете риску все остальные аккаунты"."Используйте смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы, чтобы сделать пароль более сложным для взлома. Держитесь подальше от очевидных слов и комбинаций... Например, "password" - ужасный пароль. "Strong password" - тоже очень плохой. Также не используйте общие замены - например, "passw0rd" не стал лучше только потому, что вы заменили "o" на "0". Не используйте свои пароли повторно", - отметил эксперт."Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев", - заключил он.
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россия, москва, технологии
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Надежный пароль должен состоять из не менее 12-14 символов, не представлять собой зашифрованные слова и использоваться только на отдельных сервисах, сообщил РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IT-компании КРОК Евгений Дружинин.
"Нужно выбрать достаточно длинный пароль. Минимальной длины пароля, с которой все согласны, нет, но, как правило, следует выбирать пароли длиной не менее 12-14 символов. Более длинный пароль был бы еще лучше", - сообщил он.
Дружинин добавил, что пароль должен быть уникальным, то есть разным для разных площадок: "Если вы используете один и тот же пароль для электронной почты, магазинов и других сайтов, содержащих конфиденциальные личные данные (или даже на локальном форуме), и один из этих сайтов был взломан, вы подвергаете риску все остальные аккаунты".
"Используйте смесь различных типов символов, включая цифры, заглавные и строчные буквы, чтобы сделать пароль более сложным для взлома. Держитесь подальше от очевидных слов и комбинаций... Например, "password" - ужасный пароль. "Strong password" - тоже очень плохой. Также не используйте общие замены - например, "passw0rd" не стал лучше только потому, что вы заменили "o" на "0". Не используйте свои пароли повторно", - отметил эксперт.
"Чтобы запомнить длинные и сложные пароли, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой. Обязательно используйте многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев", - заключил он.