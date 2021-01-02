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Муж Анны Хилькевич сломал ей нос
Муж Анны Хилькевич сломал ей нос
Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T19:11
2021-01-02T19:11
2021-01-02T20:42
шоубиз
анна хилькевич
россия
новый год
происшествия
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа.В подписи она рассказала подробности инцидента с участием своего мужа."Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой, <…> в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос", — объяснила она.Хилькевич призналась, что посмеялась над ситуацией, а также посетовала на необходимость две недели спать исключительно на спине. Помимо прочего, врач рекомендовал ей не кататься на коньках, по возможности не трогать нос, а также быть осторожнее в будущем.
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анна хилькевич, россия, новый год, происшествия
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
Актриса Анна Хилькевич
опубликовала в Instagram
фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа.
В подписи она рассказала подробности инцидента с участием своего мужа.
"Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой, <…> в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос", — объяснила она.
Хилькевич призналась, что посмеялась над ситуацией, а также посетовала на необходимость две недели спать исключительно на спине. Помимо прочего, врач рекомендовал ей не кататься на коньках, по возможности не трогать нос, а также быть осторожнее в будущем.