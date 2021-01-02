https://ria.ru/20210102/nos-1591844189.html

Муж Анны Хилькевич сломал ей нос

Муж Анны Хилькевич сломал ей нос

Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T19:11

2021-01-02T19:11

2021-01-02T20:42

шоубиз

анна хилькевич

россия

новый год

происшествия

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа.В подписи она рассказала подробности инцидента с участием своего мужа."Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой, <…> в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос", — объяснила она.Хилькевич призналась, что посмеялась над ситуацией, а также посетовала на необходимость две недели спать исключительно на спине. Помимо прочего, врач рекомендовал ей не кататься на коньках, по возможности не трогать нос, а также быть осторожнее в будущем.

https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна хилькевич, россия, новый год, происшествия