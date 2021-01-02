Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210102/nos-1591844189.html
Муж Анны Хилькевич сломал ей нос
Муж Анны Хилькевич сломал ей нос
Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T19:11
2021-01-02T20:42
шоубиз
анна хилькевич
россия
новый год
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153262/92/1532629256_0:0:1646:927_1920x0_80_0_0_562c1b3bf970b1411efa1c1766f7cdfc.jpg
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа.В подписи она рассказала подробности инцидента с участием своего мужа."Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой, &lt;…&gt; в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос", — объяснила она.Хилькевич призналась, что посмеялась над ситуацией, а также посетовала на необходимость две недели спать исключительно на спине. Помимо прочего, врач рекомендовал ей не кататься на коньках, по возможности не трогать нос, а также быть осторожнее в будущем.
https://ria.ru/20200910/keschyan-1577052529.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153262/92/1532629256_0:0:1646:1235_1920x0_80_0_0_60d1d8b9eef42c7f1bf852e0c0557904.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анна хилькевич, россия, новый год, происшествия

Муж Анны Хилькевич сломал ей нос

19:11 02.01.2021 (обновлено: 20:42 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анна Хилькевич
Актриса Анна Хилькевич - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Актриса Анна Хилькевич опубликовала в Instagram фотографию с заключением врача, согласно которому у нее диагностировали перелом костей носа.
В подписи она рассказала подробности инцидента с участием своего мужа.
"Мы провожали старый год, ни грамма алкоголя не было в нашей крови! И что-то в голову мне пришло заснять динамический и эффектный ролик танцев мужа с нашей дочкой, <…> в кадр входят танцующие ноги... И тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит четко мне в нос", — объяснила она.
Хилькевич призналась, что посмеялась над ситуацией, а также посетовала на необходимость две недели спать исключительно на спине. Помимо прочего, врач рекомендовал ей не кататься на коньках, по возможности не трогать нос, а также быть осторожнее в будущем.
Звезда Универа рассмеялся после оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября 2020, 17:02
Звезда "Универа" рассмеялся после оглашения приговора
 
ШоубизАнна ХилькевичРоссияНовый годПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:48Инфекционист назвал противопоказания для вакцинации от коронавируса
07:32В граничащем с Россией Хэйхэ остановили работу транспорта из-за COVID-19
06:59При пожаре в частном доме в Красноярском крае погибли три человека
06:47Обнаруживший Эболу ученый заявил об опасности новых смертельных болезней
06:04Депутат Рады назвал причину отказа Украины от российской вакцины
06:04Россия вывела на орбиту 21 аппарат в 2020 году
05:53В Хабаровском крае в первые дни 2021 года погибли пять человек
05:28Названа самая перспективная специальность в российских вузах
05:03Миротворцы разминировали более 400 гектаров территории в Карабахе
04:25В московском ресторане на мужчину упал потолок
04:22Аналитик предложил решение проблемы сертификации "Северного потока — 2"
04:05Водители за неполный 2020 год заплатили 13 миллиардов рублей штрафов
04:01Вернувшегося из Ливии украинского моряка не пустили в Россию
03:55Вернувшиеся из Ливии моряки пробыли в плену 10 дней
03:53СМИ: в США три человека погибли после падения самолета на жилой дом
03:49Врачи рассказали, как правильно ходить в баню зимой
03:45Арестованные в Ливии российские моряки не поняли причину задержания
03:11Освобожденные россияне рассказали об ужасных условиях содержания в Ливии
02:53Раскрыта новая причина лишения водительских прав
02:26СМИ сообщило подробности трагедии с погибшим от нападения собак ребенком
Лента новостейМолния