https://ria.ru/20210102/niger-1591855390.html

В Нигере 58 человек погибли при нападении на деревню, сообщил источник

В Нигере 58 человек погибли при нападении на деревню, сообщил источник

По меньшей мере 58 мирных граждан погибли при нападении вооруженных людей на западе Нигера, сообщил РИА Новости местный военный источник. РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-02T23:51

2021-01-02T23:51

2021-01-03T04:57

нигер

мали

в мире

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НУАКШОТ (Мавритания), 2 янв — РИА Новости. По меньшей мере 58 мирных граждан погибли при нападении вооруженных людей на западе Нигера, сообщил РИА Новости местный военный источник.Неизвестные атаковали деревню, расположенную недалеко от границы с Мали. По словам собеседника агентства, боевики в последние недели угрожали жителям приграничных населенных пунктов, чтобы вынудить их оказать поддержку экстремистским группировкам.После инцидента в соответствующих районах усилили охрану, указал источник.Нападение совершили в день объявления предварительных результатов первого тура президентских выборов в стране, по итогам которого лидирует бывший глава министерства иностранных дел, а затем министр внутренних дел и безопасности Нигера 61-летний Мохамед Базум. По информации местных СМИ, второй тур состоится в феврале.Первый тур президентских и парламентских выборов в Нигере проходил 27 декабря. На пост главы государства претендовали 30 кандидатов от разных политических партий. Результаты этого этапа должен подтвердить конституционный суд Нигера.

https://ria.ru/20201115/efiopiya-1584714450.html

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нигер, мали, в мире