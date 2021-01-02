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Начал действовать налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей
Начал действовать налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей
В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физических лиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T04:11
2021-01-02T04:28
антон силуанов
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физических лиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог затронет именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.Для исчисления налога большое значение будет иметь ключевая ставка ЦБ. Налог на вклады будет рассчитываться следующим образом: если ставка ЦБ была шесть процентов, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит шестьдесят тысяч рублей. Впервые этот налог россиянам предстоит уплатить в 2022 году — до 1 декабря.Прогрессивная шкала НДФЛТакже с 1 января 2021 года в России отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, и вводится ставка в 15 процентов для граждан с доходами от 5 миллионов рублей в год.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но прошлым летом президент России Владимир Путин сделал предложение повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства объяснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.Повышенную ставку налога придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, эта мера затронет более одного процента работающих россиян. По подсчетам Минфина, изменение ставки НДФЛ принесет бюджету около 190 миллиардов рублей в ближайшие три года. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
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антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Начал действовать налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей

04:11 02.01.2021 (обновлено: 04:28 02.01.2021)
 
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Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физических лиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.
Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог затронет именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.
Листы с денежными купюрами - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 20:45
Названы категории россиян, кого не коснется налог по вкладам
Для исчисления налога большое значение будет иметь ключевая ставка ЦБ. Налог на вклады будет рассчитываться следующим образом: если ставка ЦБ была шесть процентов, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит шестьдесят тысяч рублей.
Впервые этот налог россиянам предстоит уплатить в 2022 году — до 1 декабря.

Прогрессивная шкала НДФЛ

Также с 1 января 2021 года в России отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, и вводится ставка в 15 процентов для граждан с доходами от 5 миллионов рублей в год.
Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но прошлым летом президент России Владимир Путин сделал предложение повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства объяснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
5 декабря 2020, 16:17
Путин рассказал, куда пойдут вырученные от повышения НДФЛ деньги
Повышенную ставку налога придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.
Как заявил министр финансов Антон Силуанов, эта мера затронет более одного процента работающих россиян. По подсчетам Минфина, изменение ставки НДФЛ принесет бюджету около 190 миллиардов рублей в ближайшие три года. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2020
22 апреля 2020, 13:02
В Кремле прокомментировали заявление Грефа о налоге на доходы по вкладам
 
Антон СилуановЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
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