https://ria.ru/20210102/nalog-1591795174.html

Начал действовать налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей

Начал действовать налог на доходы по вкладам свыше миллиона рублей

В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физических лиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T04:11

2021-01-02T04:11

2021-01-02T04:28

антон силуанов

центральный банк рф (цб рф)

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В России с 1 января начал действовать налог на доходы с процентов по вкладам физических лиц с банковских вкладов, размер которых по совокупности превысит один миллион рублей.Доход с подобных банковских депозитов начнет облагаться НДФЛ по ставке 13 процентов, при этом налог затронет именно проценты и не будет взиматься непосредственно с суммы вклада.Для исчисления налога большое значение будет иметь ключевая ставка ЦБ. Налог на вклады будет рассчитываться следующим образом: если ставка ЦБ была шесть процентов, то с миллиона рублей необлагаемая налогом сумма по процентам составит шестьдесят тысяч рублей. Впервые этот налог россиянам предстоит уплатить в 2022 году — до 1 декабря.Прогрессивная шкала НДФЛТакже с 1 января 2021 года в России отменяется плоская шкала налогов на доходы физических лиц, и вводится ставка в 15 процентов для граждан с доходами от 5 миллионов рублей в год.Российские власти многие годы считали оптимальной плоскую шкалу налогообложения (13 процентов на любые доходы), которая действовала с 2001 года. Но прошлым летом президент России Владимир Путин сделал предложение повысить ставку НДФЛ до 15 процентов для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Тогда глава государства объяснил, что речь идет не обо всех доходах — повышенной ставкой будет облагаться только та их часть, которая превышает пять миллионов.Повышенную ставку налога придется платить с доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (зарплаты, дивидендов и т. п.), а вот для выручки от продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), страховых и пенсионных выплат будет действовать прежняя ставка в 13 процентов.Как заявил министр финансов Антон Силуанов, эта мера затронет более одного процента работающих россиян. По подсчетам Минфина, изменение ставки НДФЛ принесет бюджету около 190 миллиардов рублей в ближайшие три года. Эти деньги направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/nalog-1590068640.html

https://ria.ru/20201205/dengi-1587821124.html

https://ria.ru/20200422/1570404606.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика