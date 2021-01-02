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Юрист рассказал, что делать, если вы нашли на улице деньги
Юрист рассказал, что делать, если вы нашли на улице деньги
Найденные на дороге деньги не следует немедленно класть к себе в карман, заявила агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T01:13
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наталия пшеничникова
россия
синергия
деньги
общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Найденные на дороге деньги не следует немедленно класть к себе в карман, заявила агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.Она пояснила, что поскольку у пропавших денег есть владелец, он может находиться в их поиске и в момент поднятия нашедшим этих денег просматривать вместе с сотрудниками полиции все камеры видеонаблюдения в месте пропажи.Собеседница агентства рекомендует сразу сообщать о находке в орган местного самоуправления или в полицию. Однако если собственника не удастся найти в течение определенного времени, то эти деньги можно будет присвоить себе, добавила Пшеничникова.Отсчет этого срока начинается со дня регистрации обращения в полиции, заключила собеседница агентства.
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наталия пшеничникова, россия, синергия, деньги, общество

Юрист рассказал, что делать, если вы нашли на улице деньги

01:13 02.01.2021 (обновлено: 07:18 02.01.2021)
 
© Depositphotos / Andrey PopovПотерянный кошелек
Потерянный кошелек - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Depositphotos / Andrey Popov
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Найденные на дороге деньги не следует немедленно класть к себе в карман, заявила агентству "Прайм" старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталия Пшеничникова.
Она пояснила, что поскольку у пропавших денег есть владелец, он может находиться в их поиске и в момент поднятия нашедшим этих денег просматривать вместе с сотрудниками полиции все камеры видеонаблюдения в месте пропажи.
Собеседница агентства рекомендует сразу сообщать о находке в орган местного самоуправления или в полицию. Однако если собственника не удастся найти в течение определенного времени, то эти деньги можно будет присвоить себе, добавила Пшеничникова.

"По закону, если владелец не объявится через полгода, вы получите полное право забрать "свою находку"", — сообщила она.

Отсчет этого срока начинается со дня регистрации обращения в полиции, заключила собеседница агентства.
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Наталия ПшеничниковаРоссияСинергияДеньгиОбщество
 
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