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https://ria.ru/20210102/myasnikov-1591796424.html
Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса
Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:40
2021-01-02T05:40
распространение нового коронавируса
александр мясников (врач)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.По его мнению, страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией, будет иметь определенные преимущества. Медик советует готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать вакцинацию и "перестать слепо следовать западной модели поведения".Врач считает, что России следует развивать внутренний туризм, транспортную систему, а также "пустить доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение".Мясников предположил, что эти действия дадут стране "шансы на рывок на фоне всех остальных"."Пока все игроки валяются в куче-мала, тот, кто из нее (сможет. — Прим. ред.) вырваться с мячом в руках — получит огромную фору!" — заключил специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение), здоровье, общество

Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса

05:40 02.01.2021
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.
По его мнению, страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией, будет иметь определенные преимущества. Медик советует готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать вакцинацию и "перестать слепо следовать западной модели поведения".

"Много Запад от этой модели выиграл? Остановил распространение болезни? Уменьшил смертность? Только погрузился во мрак, от хаоса удерживается только колоссальными тратами на удержание экономики", — утверждает Мясников.

Врач считает, что России следует развивать внутренний туризм, транспортную систему, а также "пустить доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение".
"Пока они разоряют свою экономику и делают из своего населения зашуганную массу, мы могли бы снизить информационное разжигание пандемии (что, как мне кажется, сделал Китай), начать успокаивать людей (благо вакцина снизит риски привитым сразу — не надо ждать коллективного иммунитета, коллективный иммунитет для не привитых)", — пояснил он.
Мясников предположил, что эти действия дадут стране "шансы на рывок на фоне всех остальных".
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"Пока все игроки валяются в куче-мала, тот, кто из нее (сможет. — Прим. ред.) вырваться с мячом в руках — получит огромную фору!" — заключил специалист.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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