https://ria.ru/20210102/myasnikov-1591796424.html

Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса

Мясников нашел пользу для России от пандемии коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T05:40

2021-01-02T05:40

2021-01-02T05:40

распространение нового коронавируса

александр мясников (врач)

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

telegram (приложение)

здоровье

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников написал в Telegram, что в 2021 году у России есть шанс повернуть в свою пользу обстоятельства, связанные с борьбой с пандемией COVID-19.По его мнению, страна, которая поймет, что борьба с последствиями коронавируса хуже борьбы с самой инфекцией, будет иметь определенные преимущества. Медик советует готовиться к следующим волнам, развивать медицину, продолжать вакцинацию и "перестать слепо следовать западной модели поведения".Врач считает, что России следует развивать внутренний туризм, транспортную систему, а также "пустить доходы от продажи нефти и газа на внутреннее применение".Мясников предположил, что эти действия дадут стране "шансы на рывок на фоне всех остальных"."Пока все игроки валяются в куче-мала, тот, кто из нее (сможет. — Прим. ред.) вырваться с мячом в руках — получит огромную фору!" — заключил специалист.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/zimniy-1591723948.html

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591627485.html

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2021

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александр мясников (врач), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, telegram (приложение), здоровье, общество