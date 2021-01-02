https://ria.ru/20210102/musor-1591817746.html

Московские власти рассказали, как правильно разделить "праздничный" мусор

Московские власти рассказали, как правильно разделить "праздничный" мусор

Остатки салатов и закусок необходимо утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки - в синий, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T13:12

2021-01-02T13:12

2021-01-02T13:12

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остатки салатов и закусок необходимо утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки - в синий, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Отмечается, что 2-3 января наступает пора расстаться с остатками недоеденных салатов, закусок и бутербродов, чтобы не получить пищевое отравление. Любую испорченную еду, которая осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер.Сообщается, что картонные коробки из-под бытовой техники можно приспособить для хранения каких-то вещей или выбросить в синий контейнер. А подарочные пакеты лучше всего использовать повторно и передарить другому человеку, так как для переработки большинство таких пакетов малопригодны, так как они покрыты плёнкой. Сегодня популярность набирают крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий, поэтому их проще перерабатывать.Уточняется, что консервные банки из-под горошка, рыбных консервов и икры пригодны для вторичной переработки, если выбрасываются без остатков пищи. Рекомендуется их ополоснуть и высушить, после чего выбросить в синий контейнер.Отмечается, что наряженные елки можно сдать в пункты приема акции "Елочный круговорот". Акция продлится до 20 февраля. Деревья переработают в щепу, которую потом будут использовать, например, для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп. А искусственную ель лучше убрать на антресоли до следующего Нового года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/uborka-1588276569.html

https://ria.ru/20201223/kot-1590616383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество