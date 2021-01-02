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Московские власти рассказали, как правильно разделить "праздничный" мусор
Московские власти рассказали, как правильно разделить "праздничный" мусор
Остатки салатов и закусок необходимо утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки - в синий, сообщили в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T13:12
2021-01-02T13:12
новый год—2021
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остатки салатов и закусок необходимо утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки - в синий, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Отмечается, что 2-3 января наступает пора расстаться с остатками недоеденных салатов, закусок и бутербродов, чтобы не получить пищевое отравление. Любую испорченную еду, которая осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер.Сообщается, что картонные коробки из-под бытовой техники можно приспособить для хранения каких-то вещей или выбросить в синий контейнер. А подарочные пакеты лучше всего использовать повторно и передарить другому человеку, так как для переработки большинство таких пакетов малопригодны, так как они покрыты плёнкой. Сегодня популярность набирают крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий, поэтому их проще перерабатывать.Уточняется, что консервные банки из-под горошка, рыбных консервов и икры пригодны для вторичной переработки, если выбрасываются без остатков пищи. Рекомендуется их ополоснуть и высушить, после чего выбросить в синий контейнер.Отмечается, что наряженные елки можно сдать в пункты приема акции "Елочный круговорот". Акция продлится до 20 февраля. Деревья переработают в щепу, которую потом будут использовать, например, для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп. А искусственную ель лучше убрать на антресоли до следующего Нового года.
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москва, общество

Московские власти рассказали, как правильно разделить "праздничный" мусор

13:12 02.01.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Остатки салатов и закусок необходимо утилизировать в серый контейнер, а бутылки из-под газировки, консервные банки и картонные коробки - в синий, сообщили в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.
"Уже год в Москве действует программа по раздельному сбору отходов. За это время тысячи горожан присоединились к программе и сортируют мусор у себя дома, выбрасывая чистое вторсырье в синие контейнеры, а органический мусор и загрязненные отходы – в серый. Новогодние каникулы не повод не сортировать отходы, а для кого-то – отличный шанс получить новую полезную привычку в 2021 году", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что 2-3 января наступает пора расстаться с остатками недоеденных салатов, закусок и бутербродов, чтобы не получить пищевое отравление. Любую испорченную еду, которая осталась, необходимо выкидывать в серый контейнер.
"Одноразовая посуда пользуется популярностью у тех, кто празднует Новый год за городом или очень большой компанией, чтобы не перемывать горы тарелок. В загрязненном виде такие отходы предназначены для серого бака. Но если их всё-таки ополоснуть от остатков пищи и хотя бы минимально просушить, тогда одноразовую можно поместить в синий бак. Так пластик вернется в производственный цикл", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что картонные коробки из-под бытовой техники можно приспособить для хранения каких-то вещей или выбросить в синий контейнер. А подарочные пакеты лучше всего использовать повторно и передарить другому человеку, так как для переработки большинство таких пакетов малопригодны, так как они покрыты плёнкой. Сегодня популярность набирают крафтовые пакеты – они изготовлены из бумаги без полимерных покрытий, поэтому их проще перерабатывать.
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"Редкое застолье обходится без сладкой газировки или минеральной воды. Как правило, они продаются в пластиковой или стеклянной таре. Пустые бутылки рекомендуется ополоснуть и высушить, после чего их можно смело отправлять в синий контейнер. Стеклянные бокалы и другая посуда, разбитые во время торжества, также можно выбрасывать в синий контейнер. Из стеклянной тары могут быть изготовлены стеклянные банки и бутылки, а также строительные материалы – плитка, утеплитель, в том числе стекловата. Напомним, что разбитое стекло лучше собрать в отдельный пакет, а потом уже отправить в синий бак", - говорится в сообщении.
Уточняется, что консервные банки из-под горошка, рыбных консервов и икры пригодны для вторичной переработки, если выбрасываются без остатков пищи. Рекомендуется их ополоснуть и высушить, после чего выбросить в синий контейнер.
"В новогодние праздники популярностью пользуются аэрозольные баллончики с искусственным снегом – они распыляют белую краску, с помощью которой можно украсить еловые ветки. Использованный баллончик, обязательно пустой, нужно выбрасывать в синий бак", - дополняется в сообщении.
Отмечается, что наряженные елки можно сдать в пункты приема акции "Елочный круговорот". Акция продлится до 20 февраля. Деревья переработают в щепу, которую потом будут использовать, например, для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп. А искусственную ель лучше убрать на антресоли до следующего Нового года.
 
Новый год—2021МоскваОбщество
 
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