https://ria.ru/20210102/murashko-1591822607.html
Мурашко заявил о штатной работе служб, оказывающих помощь больным COVID
Мурашко заявил о штатной работе служб, оказывающих помощь больным COVID
Экстренные службы РФ в праздники работают штатно, помощь больным коронавирусом оказывается штатно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T14:11
2021-01-02T14:11
2021-01-02T14:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
общество
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ТВЕРЬ, 2 янв - РИА Новости. Экстренные службы РФ в праздники работают штатно, помощь больным коронавирусом оказывается штатно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, михаил мурашко, общество