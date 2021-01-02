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Комплекс городского хозяйства Москвы представил список онлайн-мероприятий
Комплекс городского хозяйства Москвы представил список онлайн-мероприятий
Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал расписание онлайн-активностей, которые пройдут на страницах ведомства и подведомственных организаций в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T16:14
2021-01-02T16:14
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
новый год
москва
общество
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал расписание онлайн-активностей, которые пройдут на страницах ведомства и подведомственных организаций в новогодние праздники, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Со 2 января на страницах Комплекса городского хозяйства во "ВКонтакте", Facebook и Instagram запускается проект #герои_КГХ о специалистах городских служб, которые и в праздничные дни продолжают заботиться о городе и его жителях. В небольших интервью герои рассказывают о своей работе и поздравляют горожан с Новым годом", - сообщили в пресс-службе.Там отметили, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы запустил "Экомарафон". В течение 21 дня пользователи соцсетей смогут больше узнать об экологически осознанном потреблении и раздельном накоплении отходов и получить полезные советы."До 14 января ГБУ "Автомобильные дороги" проводит конкурс "Поймай сани Деда Мороза". Победители получат билет на ГУМ-каток на Красной площади и в Московский планетарий. Правила участия опубликованы в профиле gbu_avtodor в Instagram", - рассказали в пресс-службе.В КГХ отметили, что держать себя в форме даже после новогодних застолий помогут видеоупражнения от "физкультсовета" АО "ОЭК". Онлайн-занятия запустили еще во время весенней изоляции, и до сих пор они пользуются большой популярностью у горожан. В праздничные выходные Фонд капитального ремонта Москвы запустил онлайн-проект "Капитально новогодняя история". Каждую пятницу января знаменитый москвовед Сергей Ярцев будет знакомить пользователей соцсетей с историей одного из жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта, и рассказывать малоизвестные факты и легенды о нем. Первая онлайн-история уже опубликована на страницах ФКР Москвы в Facebook и "ВКонтакте"."Около 90 бесплатных онлайн-мероприятий — экозанятия, игры, филворды, мастер-классы и викторины — подготовили сотрудники ГПБУ "Мосприрода". Они расскажут о правилах проведения зимнего маршрута учета на природных территориях, зимних приметах и секретах лесника, научат мастерить елочку из фетра и рождественский подсвечник. Полная афиша онлайн-мероприятий размещается ежедневно в 8.00 на официальных страницах "Мосприроды" в соцсетях", - добавили в пресс-службе.
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городское хозяйство москвы, новый год, москва, общество

Комплекс городского хозяйства Москвы представил список онлайн-мероприятий

16:14 02.01.2021
 
CC0 / picjumbo_com / Девушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
CC0 / picjumbo_com /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Столичный Комплекс городского хозяйства опубликовал расписание онлайн-активностей, которые пройдут на страницах ведомства и подведомственных организаций в новогодние праздники, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Со 2 января на страницах Комплекса городского хозяйства во "ВКонтакте", Facebook и Instagram запускается проект #герои_КГХ о специалистах городских служб, которые и в праздничные дни продолжают заботиться о городе и его жителях. В небольших интервью герои рассказывают о своей работе и поздравляют горожан с Новым годом", - сообщили в пресс-службе.
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"До 14 января ГБУ "Автомобильные дороги" проводит конкурс "Поймай сани Деда Мороза". Победители получат билет на ГУМ-каток на Красной площади и в Московский планетарий. Правила участия опубликованы в профиле gbu_avtodor в Instagram", - рассказали в пресс-службе.
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"Около 90 бесплатных онлайн-мероприятий — экозанятия, игры, филворды, мастер-классы и викторины — подготовили сотрудники ГПБУ "Мосприрода". Они расскажут о правилах проведения зимнего маршрута учета на природных территориях, зимних приметах и секретах лесника, научат мастерить елочку из фетра и рождественский подсвечник. Полная афиша онлайн-мероприятий размещается ежедневно в 8.00 на официальных страницах "Мосприроды" в соцсетях", - добавили в пресс-службе.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыНовый годМоскваОбщество
 
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