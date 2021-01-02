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В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
Очередной таинственный монолит, подобный ранее обнаруженным в ряде стран, появился в канадском городе Торонто, передает CTV News. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:37
2021-01-02T05:57
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сша
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торонто
в мире
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Найден новый таинственный монолит
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Очередной таинственный монолит, подобный ранее обнаруженным в ряде стран, появился в канадском городе Торонто, передает CTV News.По сообщению телеканала, объект высотой приблизительно 3,5 метра загадочным образом появился около озера Онтарио до утра четверга. По своей структуре он напоминает найденные до этого монолиты в других местах на планете, в частности, в пустыне в американском штате Юта.Отмечается, что впоследствии неизвестные вандалы разукрасили находку в Торонто.Ранее несколько сверкающих монолитов появились в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал.
https://ria.ru/20210101/monolit-1591771652.html
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москва, германия, канада, боливия, юта, сша, испания, торонто, в мире

В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ

05:37 02.01.2021 (обновлено: 05:57 02.01.2021)
 
© Фото : Utah Highway PatrolМеталлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта
Металлический монолит, обнаруженный сотрудниками департамента общественной безопасности пустыне штата Юта - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : Utah Highway Patrol
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Очередной таинственный монолит, подобный ранее обнаруженным в ряде стран, появился в канадском городе Торонто, передает CTV News.
По сообщению телеканала, объект высотой приблизительно 3,5 метра загадочным образом появился около озера Онтарио до утра четверга. По своей структуре он напоминает найденные до этого монолиты в других местах на планете, в частности, в пустыне в американском штате Юта.
Отмечается, что впоследствии неизвестные вандалы разукрасили находку в Торонто.
Ранее несколько сверкающих монолитов появились в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал.
Монолит в Кондуках, Тульская область - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
Вчера, 15:56
Рядом с Солсбери обнаружили очередной загадочный монолит
 
МоскваГерманияКанадаБоливияЮтаСШАИспанияТоронтоВ мире
 
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