https://ria.ru/20210102/monolit-1591796629.html
В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
В Торонто обнаружили очередной таинственный монолит, сообщило СМИ
Очередной таинственный монолит, подобный ранее обнаруженным в ряде стран, появился в канадском городе Торонто, передает CTV News. РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T05:37
2021-01-02T05:37
2021-01-02T05:57
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Найден новый таинственный монолит
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Очередной таинственный монолит, подобный ранее обнаруженным в ряде стран, появился в канадском городе Торонто, передает CTV News.По сообщению телеканала, объект высотой приблизительно 3,5 метра загадочным образом появился около озера Онтарио до утра четверга. По своей структуре он напоминает найденные до этого монолиты в других местах на планете, в частности, в пустыне в американском штате Юта.Отмечается, что впоследствии неизвестные вандалы разукрасили находку в Торонто.Ранее несколько сверкающих монолитов появились в Германии, Нидерландах, США, Румынии, Великобритании и Боливии. Похожую находку обнаружили и в Испании, однако там монолит уже упал.
https://ria.ru/20210101/monolit-1591771652.html
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