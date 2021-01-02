https://ria.ru/20210102/miting-1591798723.html

В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала

В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала

Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T07:10

2021-01-02T07:10

2021-01-02T07:10

уголовное дело сергея фургала

сизо лефортово

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

москва

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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В Хабаровске прекратились митинги в поддержку Фургала

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте администрации регионаВ администрации добавили, что за время проведения несанкционированных митингов в регионе пресекли более 500 административных правонарушений Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного предпринимателя — Александра Смольского.Фургал не признает свою вину, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.

https://ria.ru/20201223/furgal-1590575876.html

https://ria.ru/20201217/furgal-1589699896.html

москва

хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия