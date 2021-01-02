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В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T07:10
2021-01-02T07:10
уголовное дело сергея фургала
сизо лефортово
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
москва
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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В Хабаровске прекратились митинги в поддержку Фургала
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте администрации регионаВ администрации добавили, что за время проведения несанкционированных митингов в регионе пресекли более 500 административных правонарушений Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО "Лефортово".СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного предпринимателя — Александра Смольского.Фургал не признает свою вину, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
https://ria.ru/20201223/furgal-1590575876.html
https://ria.ru/20201217/furgal-1589699896.html
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уголовное дело сергея фургала, сизо лефортово, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, москва, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала

07:10 02.01.2021
 
© Фото : администрация ХабаровскаУчастники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске
Участники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© Фото : администрация Хабаровска
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте администрации региона
"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что за время проведения несанкционированных митингов в регионе пресекли более 500 административных правонарушений
Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО "Лефортово".
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Фургал не признает свою вину, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСИЗО ЛефортовоСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинМоскваХабаровскХабаровский крайПроисшествия
 
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