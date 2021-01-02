В Хабаровске прекратились несанкционированные митинги в поддержку Фургала
© Фото : администрация ХабаровскаУчастники акции в поддержку экс-главы региона Сергея Фургала в Хабаровске
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Возле здания правительства Хабаровского края прекратились несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала, сообщается на сайте администрации региона
"Митинги больше не проводятся ни в будние, ни в выходные дни", — отмечается в сообщении.
В администрации добавили, что за время проведения несанкционированных митингов в регионе пресекли более 500 административных правонарушений
Фургала задержали 9 июля. Следственный комитет считает его причастным к местной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву, Басманный суд арестовал его и поместил в СИЗО "Лефортово".
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СК заявил о "неопровержимых доказательствах" причастности Фургала к организации убийств бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также к покушению на еще одного предпринимателя — Александра Смольского.
Фургал не признает свою вину, в его поддержку в Хабаровске проходили митинги. Вскоре после задержания президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку с формулировкой "в связи с утратой доверия", а врио главы региона назначил Михаила Дегтярева.
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