Малькевич прокомментировал освобождение россиян в Ливии
23:21 02.01.2021 (обновлено: 00:03 03.01.2021)
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель правления Фонда защиты национальных ценностей, председатель Комиссии Общественной палаты по развитию СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя в разговоре с РИА Новости заявление главы МИД ПНС Ливии о том, что освобождённые из плена россияне и украинец не были похищены, отметил, что реальной информации о произошедшем сейчас мало, и поблагодарил ливийских коллег за оперативную работу.
Глава МИД ПНС Ливии Мухаммад Сияла заявлял РИА Новости, что россиян, которых возвращают на родину, в Ливии не похищали: они заплыли в ливийские воды и были арестованы.
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"Объективно говоря, информации у нас вообще кот наплакал... Факт, единственный факт, который точно известен, это то, что несколько недель назад в Ливии были задержаны, схвачены четыре этих человека. Мы об этом и узнали.... История с (Максимом) Шугалеем, она в чем оказалась положительной, ливийцы уже не хулиганят, не подвергают задержанных пыткам, потому что знают, что начнётся мощнейшая кампания", - рассказал Малькевич.
Общественник подчеркнул, что установить связь удалось очень оперативно, и благодаря работе российских дипломатов вопрос по депортации граждан быстро решился.
"Похищенные или задержанные - пусть будут задержанные. Мы благодарны ливийским коллегам, которые в этот раз очень оперативно отработали", - добавил Малькевич.
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"С собой у них нет ничего - ни документов, ни паспортов", - сказал Малькевич. Он также добавил, что предположительно они моряки.
Ранее член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что группа россиян освобождена из плена в Ливии, они направляются в Россию.