https://ria.ru/20210102/malkevich-1591853837.html

Малькевич прокомментировал освобождение россиян в Ливии

Малькевич прокомментировал освобождение россиян в Ливии

Член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя в разговоре с РИА Новости заявление главы МИД ПНС Ливии... РИА Новости, 03.01.2021

2021-01-02T23:21

2021-01-02T23:21

2021-01-03T00:03

россия

фонд защиты национальных ценностей

александр малькевич

ливия

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, комментируя в разговоре с РИА Новости заявление главы МИД ПНС Ливии о том, что освобождённые из плена россияне и украинец не были похищены, отметил, что реальной информации о произошедшем сейчас мало, и поблагодарил ливийских коллег за оперативную работу.Глава МИД ПНС Ливии Мухаммад Сияла заявлял РИА Новости, что россиян, которых возвращают на родину, в Ливии не похищали: они заплыли в ливийские воды и были арестованы.Общественник подчеркнул, что установить связь удалось очень оперативно, и благодаря работе российских дипломатов вопрос по депортации граждан быстро решился."С собой у них нет ничего - ни документов, ни паспортов", - сказал Малькевич. Он также добавил, что предположительно они моряки.Ранее член Общественной палаты РФ, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил, что группа россиян освобождена из плена в Ливии, они направляются в Россию.

https://ria.ru/20200629/1573591352.html

https://ria.ru/20201230/liviya-1591529129.html

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россия, фонд защиты национальных ценностей, александр малькевич, ливия, в мире