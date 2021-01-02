https://ria.ru/20210102/lotereya-1591799875.html
За день в России появилось более 580 миллионеров
За день в России появилось более 580 миллионеров
В результате новогоднего розыгрыша "Русского лото" в России появился 581 миллионер — это исторический рекорд государственных лотерей, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T08:12
2021-01-02T08:12
2021-01-02T13:53
новый год—2021
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общество
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В результате новогоднего розыгрыша "Русского лото" в России появился 581 миллионер — это исторический рекорд государственных лотерей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото".В частности, в Москве миллионерами стали 113 участников лотереи, в Санкт-Петербурге — 45, в Башкирии — 22, в Краснодарском крае — 21, в Подмосковье и Свердловской области — по 15, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 14.По данным "Столото", еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей. Каждый из них в итоге стал обладателем более 700 тысяч рублей. Этот вариант распределения призового фонда — тысяча призов по миллиону рублей — выиграл во всенародном голосовании, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря.В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда разыгрываемый миллиард впервые достался одному победителю, а еще 99 человек стали лотерейными миллионерами.
https://ria.ru/20201215/opozdala-1589403743.html
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россия, столото, общество
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В результате новогоднего розыгрыша "Русского лото" в России появился 581 миллионер — это исторический рекорд государственных лотерей, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерейных билетов "Столото
".
В частности, в Москве миллионерами стали 113 участников лотереи, в Санкт-Петербурге — 45, в Башкирии — 22, в Краснодарском крае — 21, в Подмосковье и Свердловской области — по 15, а в Ханты-Мансийском автономном округе — 14.
По данным "Столото", еще 593 участника закрыли все 30 чисел одновременно на 68-м ходу и разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону рублей. Каждый из них в итоге стал обладателем более 700 тысяч рублей.
Этот вариант распределения призового фонда — тысяча призов по миллиону рублей — выиграл во всенародном голосовании, которое проводилось с 19 октября по 30 декабря.
В предыдущем новогоднем розыгрыше "Русского лото" выиграли более 23 миллионов билетов. Тогда разыгрываемый миллиард впервые достался одному победителю, а еще 99 человек стали лотерейными миллионерами.