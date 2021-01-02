https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591834757.html
В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19
В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19
Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T16:51
2021-01-02T16:51
2021-01-02T16:51
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
бангкок
таиланд
в мире
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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает газета Bangkok Post.Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с коронавирусом.Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения. Также под запретом аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.В парикмахерских одного клиента нельзя обслуживать более двух часов, клиенты не должны ждать стрижку в помещении. При этом закусочные, кафе и другие заведения общепита могут запрещать употребление алкоголя.Во всех других местах необходимо соблюдать противоэпидемические меры.Всего в Таиланде выявлено 7379 случаев COVID-19, выздоровели почти 4,3 тысячи заболевших, 64 скончались. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591772386.html
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коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости.
Власти Бангкока
ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает газета Bangkok Post
.
Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с коронавирусом.
Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения. Также под запретом аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.
В парикмахерских одного клиента нельзя обслуживать более двух часов, клиенты не должны ждать стрижку в помещении. При этом закусочные, кафе и другие заведения общепита могут запрещать употребление алкоголя.
Во всех других местах необходимо соблюдать противоэпидемические меры.
Всего в Таиланде
выявлено 7379 случаев COVID-19, выздоровели почти 4,3 тысячи заболевших, 64 скончались. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.