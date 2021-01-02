https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591834757.html

В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19

В столице Таиланда ужесточили ограничения из-за COVID-19

Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T16:51

2021-01-02T16:51

2021-01-02T16:51

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

бангкок

таиланд

в мире

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Власти Бангкока ужесточили карантинные ограничения, запретив деятельность различных предприятий, в том числе развлекательных заведений, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщает газета Bangkok Post.Ранее мэрия Бангкока решила закрыть школы под управлением столичной администрации на две недели, до 17 января, из-за ситуации с коронавирусом.Начиная с субботы временно закрываются пабы, бары и подобные им заведения. Также под запретом аквапарки, детские площадки, интернет-кафе, арены для петушиных боев, детские сады, школы боевых искусств, бани, спортивные площадки, фитнес-центры, массажные салоны и ряд других мест. Всего власти запретили 25 категорий различных заведений, где собирается много людей.В парикмахерских одного клиента нельзя обслуживать более двух часов, клиенты не должны ждать стрижку в помещении. При этом закусочные, кафе и другие заведения общепита могут запрещать употребление алкоголя.Во всех других местах необходимо соблюдать противоэпидемические меры.Всего в Таиланде выявлено 7379 случаев COVID-19, выздоровели почти 4,3 тысячи заболевших, 64 скончались. На Бангкок приходится 1539 заражений коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210101/koronavirus-1591772386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210102/koronavirus-1591804922.html

бангкок

таиланд

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире