https://ria.ru/20210102/koronavirus-1591809327.html

В России выявили 26 301 новый случай коронавируса

В России выявили 26 301 новый случай коронавируса

В первый день нового года в России выявили 26 301 новый случай COVID-19, умерли 447 человек, выписались из больниц 18 897, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T11:31

2021-01-02T11:31

2021-01-02T12:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В первый день нового года в России выявили 26 301 новый случай COVID-19, умерли 447 человек, выписались из больниц 18 897, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.При этом 3889 заразившихся (14,8 процента) не испытывают симптомов.Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах — прироста нет только на Чукотке. Больше всего инфицированных выявили за сутки в Москве — 5452 (на 455 случаев меньше, чем днем ранее). В Санкт-Петербурге зафиксировали 3742 случая, в Подмосковье — 1564, в Нижегородской области — 499, в Свердловской — 409, в Ростовской — 394, в Воронежской — 391, в Карелии — 361, в Архангельской области — 341, в Хабаровском крае — 337.Меньше всего новых случаев в Ненецком автономном округе — семь. В Туве их 13, а в Еврейской автономной области — 14.Накануне сообщалось о 27 039 новых случаях. Темп прироста за сутки несколько снизился и составил 0,8 процента. Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 3 212 637 человек.Умерли за все время 58 002 человека, вылечились — 2 599 035. Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 82 миллиона инфицированных, а по статистике Университета Джонса Хопкинса — их около 84 миллионов. Больше всего заболевших в США — почти 20 миллионов, затем следуют Индия и Бразилия. Россия занимает в этом списке четвертую строчку, опережая Францию, Великобританию, Италию, Испанию, Германию и Колумбию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591627485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество