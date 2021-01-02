Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (1969)Кадр из фильма "Эгмонт"
© Главная редакция литературно-драматических программ ЦТ (1969)
МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", в субботу скончался на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.
"Обладая огромным талантом и обаянием, Владимир Борисович Коренев сыграл десятки романтических, драматических и других ярких ролей, которые завоевали сердца миллионов зрителей и вошли в золотой фонд театра и кино. За годы преподавательской деятельности Владимир Борисович воспитал целую плеяду актеров, продолжающих дело мастера и приумножающих славные культурные традиции нашей страны. Светлая память о Владимире Борисовиче Кореневе навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и многочисленных поклонников", - говорится в телеграмме мэра.
Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). В 1998 году Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.