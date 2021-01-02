https://ria.ru/20210102/korenev-1591830687.html

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева

Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Коренева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на официальном сайте мэра столицы. РИА Новости, 02.01.2021

2021-01-02T15:49

2021-01-02T15:49

2021-01-02T15:49

культура

умер владимир коренев

владимир коренев

россия

гитис

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Коренева, сообщается на официальном сайте мэра столицы.Коренев, сыгравший главную роль в фильме "Человек-амфибия", в субботу скончался на 81-м году жизни. В пресс-службе Электротеатра Станиславский, где Коренев служил многие годы, РИА Новости сообщили, что актер умер от коронавируса.Коренев - советский и российский актёр. Родился в Севастополе в 1940 году, окончил ГИТИС. Будучи студентом выпускного курса, сыграл роль в фильме "Человек-амфибия" режиссёра Владимира Чеботарева, которая принесла ему широкую известность. Позднее играл в Московском драматическом театре имени Станиславского (сейчас Электротеатр Станиславский). В 1998 году Кореневу было присвоено звание Народный артист Российской Федерации.

https://ria.ru/20210102/korenev-1591823476.html

россия

москва

севастополь

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умер владимир коренев, владимир коренев, россия, гитис, сергей собянин, москва, севастополь